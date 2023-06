La Goletta dei Laghi 2023 arriva in Friuli-Venezia Giulia: i laghetti delle Mucille, tra inquinamento e protezione

La Goletta dei Laghi 2023 arriva in Friuli-Venezia Giulia. Gli appuntamenti della tappa, il 29 e 30 giugno a Ronchi dei Legionari. Goletta dei laghi individua le principali criticità che minacciano la salute dei bacini lacustri italiani e i loro preziosi ecosistemi, dagli scarichi non depurati e inquinanti all’invasione microplastiche. Allo stesso tempo, promuove esempi virtuosi di gestione e sostenibilità.

Programma delle giornate:

GIOVEDÌ 29 GIUGNO, conferenza stampa “I laghetti delle Mucille a Ronchi dei Legionari, tra inquinamento e opportunità di protezione”

Ronchi dei Legionari (GO), ore 11.00

Presso la sede del Consorzio Culturale del Monfalconese (Villa Vicentini Miniussi) – Piazza dell’Unità, 24

Intervengono:

Emilio Bianco, responsabile “Goletta dei Laghi” Legambiente

Adriano Dreos, Direttivo circolo “Ignazio Zanutto” Legambiente Monfalcone

Alfredo Altobelli, già professore di Ecologia Università di Trieste

L’iniziativa rappresenta l’occasione per accendere un faro sulla zona dei laghi delle Mucille (sito della rete ecologica “Natura 2000”), che rappresentano la più orientale di una serie di depressioni comprendenti i laghi di Doberdò, Pietrarossa e Sablici. Le Mucille sono minacciate, in particolare, dall’inquinamento provocato dallo sversamento delle acque meteoriche che provengono dalla vicina autostrada che, insieme ad altri fattori di degrado, determinano uno scadimento della qualità biologica delle acque e una minaccia per la biodiversità. L’appello di Legambiente alla Regione FVG, al Comune di Ronchi dei Legionari e ad Autovie venete per risolvere i problemi legati all’inquinamento e valorizzare l’area con strumenti normativi efficaci.

VENERDÌ 30 GIUGNO, conferenza “I laghi carsici del Mucille: un ecosistema da tutelare”

Ronchi dei Legionari (GO), ore 20.30

Presso la sala conferenze del Consorzio di bonifica della Venezia Giulia (entrata da via Roma)

Intervengono:

Alfredo Altobelli, già professore di Ecologia Università di Trieste

Alfio Scarpa, fotografo naturalista ed illustratore.

Introduce Adriano Dreos, Direttivo circolo “Ignazio Zanutto” Legambiente Monfalcone

Durante l’iniziativa, verranno esplorate le caratteristiche idrologiche, idrodinamiche e vegetazionali dei Laghetti delle Mucille. Saranno, inoltre, presentate immagini, cartografie antiche e foto in bianco e nero che documentano il passato e le modifiche nel bacino del lago. Un’opportunità unica per esplorare la storia e l’evoluzione di questo prezioso ecosistema lacustre.