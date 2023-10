La lettura non ha confini. Passeggiata-incontro al Parco Sant’Osvaldo

Appuntamento sabato 21 ottobre 2023 ore 9.30 al Parco Sant’Osvaldo a Udine con Estensioni. Dentro le letterature di confine per la passeggiata-incontro “La lettura non ha confini” a cura dell’Associazione culturale Bottega Errante. Gli operatori della Comunità Nove ci accompagneranno alla scoperta degli spazi e della storia del Parco Sant’Osvaldo, un racconto della sua trasformazione da ospedale psichiatrico a luogo di incontro e di accoglienza, spazio sociale e culturale, dove la lettura e il libro possono essere strumento di avvicinamento, cura e coinvolgimento delle persone fragili. Partiremo dal chiosco per immergerci nelle zone più naturalistiche del parco e arrivare fino all’orto. Lungo il percorso incontreremo Paolo Patui e Tiziana Cominotto di LeggerMente che ci racconteranno la loro esperienza di lettori volontari presso il CSM di San Daniele del Friuli e Mara Fabro di Damatrà Onlus che attraverso gli albi illustrati e i silent book realizza attività che mettono al centro il potere inclusivo dei libri e della lettura. La durata indicativa è di un’ora e mezza. In caso di maltempo ci riuniremo all’interno degli spazi della Comunità Nove. L’evento è realizzato dall’Associazione Bottega Errante in collaborazione con Comunità nove, Cooperativa Sociale Itaca, Damatrà onlus, LeggerMente ed è inserito nel progetto ESTENSIONI. Dentro le letterature di confine.