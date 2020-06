La musica accende Palmanova con sette grandi eventi da luglio a settembre: Gazzè’, Pfm, Nomadi e l’omaggio a Morricone

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Tornano i concerti e gli spettacoli live a Palmanova, città stellata Patrimonio dell’Umanità Unesco in provincia di Udine, che annuncia oggi il nuovo programma della rassegna Estate di Stelle. Un calendario variegato, un mix di generi e di protagonisti di diverse epoche musicali per un’offerta che saprà accontentare i gusti del pubblico più eterogeneo.

Si comincia con lo spettacolo “Omaggio a Ennio Morricone”, un viaggio emozionante fra le celebri musiche del compositore italiano più famoso al mondo proposto dalla FVG Orchestra, diretta per l’occasione dal M° Diego Basso, con

ospiti speciali il flautista Andrea Griminelli e il trombettista Mauro Maur. L’evento, in collaborazione con Associazione Progetto Musica, inserito nel Festival Nei Suoni dei Luoghi, originariamente previsto per il 18 luglio, si terrà invece nella nuova data di sabato 25 luglio. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. Il secondo appuntamento in programma sarà quello con Canto Libero: non un semplice concerto ma un grande spettacolo tributo che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol – Battisti, in programma il prossimo 3 agosto.

Il giorno 7 sarà la storia della musica italiana la protagonista sul palco di Piazza Grande con il concerto dei Nomadi, band che ha scritto alcune fra le pagine più belle del rock made in Italy. Fra gli appuntamenti di punta della rassegna ci sarà poi quello del 9 agosto con il live di Max Gazzè, evento inserito nel cartellone di Onde Mediterranee Festival 2020, XXIV edizione. Artista poliedrico, Max Gazzè presenterà dal vivo tutti i suoi più grandi successi di oltre 25 anni di carriera, hit e album diventati la colonna sonora di diverse generazioni.

Tributo d’eccezione è invece quello dei 6 Pence, un viaggio a 360° gradi fra i successi dei Queen, in programma il 12 agosto. Altro appuntamento immancabile per gli appassionati di musica è quello del 5 settembre con le leggende progressive rock della Premiata Forneria Marconi, nel pluripremiato spettacolo dedicato a Fabrizio De André in cui Franz Di Cioccio e compagni omaggiano il sodalizio musicale fra il poeta genovese e la band. A chiudere l’edizione di Estate di Stelle 2020 ci sarà poi lo spettacolo “Opera!”, un concept show del Time Machine Ensemble diretto da Beatrice Venezi (classe 1990), prima direttrice d'orchestra donna in Italia, la più giovane in Europa e la più giovane direttrice al mondo ad essersi esibita in teatri di rilievo internazionale in Spagna, Giappone, Canada, Libano e Argentina e negli Stati Uniti con il concittadino di adozione Andrea Bocelli.

I biglietti per tutti gli spettacoli saranno in vendita a partire dalle 12.00 di sabato 20 giugno online su Ticketone.it e in tutti i punti autorizzati del circuito. Info, prezzi e punti autorizzati su www.azalea.it .

“Una magnifica estate, un programma fatto di grandi nomi che, nel rispetto delle norme anticontagio, porteranno la musica in Piazza Grande - ha commentato il Sindaco di Palmanova Francesco Martines – Palmanova riparte con entusiasmo e si conferma una città che merita una notorietà nazionale e internazionale. Un’ampia piazza storica, un contesto unico, dove ospitare i big della nostra musica, dove trascorrere serate estive all’insegna della musica. Palmanova si conferma palcoscenico perfetto per gli eventi, per la sua posizione, per la sua bellezza, per i suoi grandi spazi ”.

Tutti i concerti del calendario di Estate di Stelle saranno organizzati adempiendo alle attuali linee guida governative per tutelare la sicurezza di pubblico, artisti e addetti ai lavori.

La rassegna “Estate di Stelle 2020” a Palmanova (Udine), è organizzata da Zenit srl, in con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG.