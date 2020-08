“La Musica da Camera” è il titolo della nuova puntata de Il concerto che vorrei, domani sulle frequenze di Rai Radio1 Fvg

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“La Musica da Camera” è il titolo della nuova puntata de Il concerto che vorrei – il fortunato programma curato a quattro mani dal regista Rai Mario Mirasola con il musicologo e critico musicale Marco Maria Tosolini – in onda sabato 29 agosto, alle 11.30 sulle frequenze di Rai Radio1 Friuli Venezia Giulia. Protagonista dell’ottava puntata è la musica da camera, genere tra i più prolifici della storia della musica che ha dato la possibilità ai grandi musicisti di esprimersi attraverso le voci di qualsiasi strumento e organici tra i più vari. Andrea Virtuoso e Alice Romano, guidati da Marco Maria Tosolini, propongono un viaggio a partire dal duo violoncello e pianoforte con il capolavoro beethoveniano dell’op. 69, proseguendo attraverso organici sempre più estesi e inoltrandosi nel romanticismo con i coniugi Schumann per concludere infine con il secondo quartetto di Charles Ives. Ospite della trasmissione è il docente di musica da camera del Conservatorio e noto direttore d’orchestra, il maestro Romolo Gessi, con il quale si affrontano riflessioni sul significato di questo genere musicale e su cosa vuol dire per un musicista suonare e respirare con il gruppo con un’unica comunione d’intenti.