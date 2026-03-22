“La musica è luce” a Pordenone oggi spettacolo a ingresso libero

Approda a Pordenone, dopo le date di Udine, Muggia, Trieste e Gorizia, “La Musica è Luce”, progetto musical-teatrale che prevede un ciclo di otto concerti in sette località regionali fino ad aprile 2026. Lo spettacolo, a ingresso libero, si terrà domani, domenica 22 marzo alle 17.30 all’Auditorium Concordia e gode del partenariato del Comune di Pordenone.

La sinestesia è il fenomeno sensoriale per cui la stimolazione di un senso provoca automaticamente la percezione di un altro. Gli ideatori del progetto intendono partire quindi dalla totale oscurità fino ad arrivare alla luminosità che la musica è in grado di donare.

Presentato dall’Associazione Orchestra a Fiati Città di Muggia APS-ETS e nato da un’idea di Giacomo e Andrea Sfetez, quello che andrà in scena è uno spettacol o musicale, della durata di circa un’ora e mezza, dove i musicisti, oltre a essere esecutori, saranno coinvolti in letture poetico-teatrali che introdurranno e, in qualche modo, illustreranno i brani musicali eseguiti.

È prevista infatti un’interazione con gli spettatori, che potranno vivere le emozioni della partenza degli emigranti italiani verso l’America o un’altra terra disposta ad accoglierli.

Durante lo spettacolo si immaginerà la partenza della nave a vapore che salpa dal porto durante la notte e dove il buio rappresenta l’incognita che gli emigranti dovranno affrontare con dolore.

Il viaggio immaginario si vuole associare infatti per similitudine alle incertezze che ogni persona con disabilità visiva è costretta a vivere.

Partire dal buio della cecità, o altra disabilità, attraverso la ricerca di una propria luce interiore, potrebbe somigliare metaforicamente a ciò che i nostri emigranti provarono intravedendo le prime luci dell’alba che illuminavano in lontananza la città di New York e la Statua della Libertà.

Saranno due gli organici musicali che si alterneranno nell’esecuzione delle musiche di Mussorgsky/Ravel, Cage, Respighi, De Gregori, Morricone, Anderson, Bernstein, Carosone, Caruso, Rodgers & Hart, Monk & Williams e Ray Charles: l’Orchestra di Fiati Città di Muggia “Amici della Musica APS” e la Band Giovani formata da giovani musicisti e cantanti.

I brani saranno intervallati da brevi interventi teatrali con la partecipazione emotiva del pubblico con l’intento di sottolineare il parallelismo tra il viaggio dei migranti e il percorso che un non vedente, o altra persona con disabilità, è costretto a fronteggiare quotidianamente.

Queste le date dei successivi spettacoli: 16 aprile alle ore 20.00 a Duino, Auditorium del Collegio del Mondo Unito e 18 aprile alle ore 20.30 a Tolmezzo, teatro Candoni.

“La musica è luce”

Concerto Sinestesico dell’Orchestra a Fiati “Città di Muggia”

Direttore: Andrea Sfetez

Testi a cura di: Giorgio Micheli

Lettura a Leggìo: Livio Soldini e Cesare Tarabocchia con la consulenza di Mariella Terragni

Tecnico di Scena: Edoardo Milani

Band Giovani preparata da Giacomo Sfetez

Spettacolo Sinestesico ideato da Andrea e Giacomo Sfetez e Vincenzo Zoccano

Consulenza e adattamenti musicali di Andrea Sfetez