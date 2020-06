La nascita della Repubblica italiana. Il 2 giugno 1946 in Friuli. le iniziative dell’Istituto Friulano Storia Movimento Liberazione

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

In occasione della "Festa della Repubblica italiana", l'Istituto Friulano Storia Movimento Liberazione organizza un ciclo di incontri curato da Monica Emmanuelli dal titolo "La nascita della Repubblica italiana. Il 2 giugno 1946 in Friuli". Gli eventi si svolgeranno da martedì 2 giugno 2020 e saranno visibili sulla pagina Facebook "Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione" e sul canale YouTube "IFSML Udine" con il seguente programma:

10.00 - Tiziano Sguazzero: "I membri friulani della Consulta nazionale" 10.30 - Gian Carlo Bertuzzi: "Il ritorno al voto: 2 giugno 1946 in Friuli" 11.00 - Tiziano Sguazzero: "I padri costituenti del Friuli e la questione della Regione Friuli Venezia Giulia" 11.30 - Roberta Corbellini: "Votare ed essere votate". L’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione di Udine è parte dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri di Milano – Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea (www.reteparri.it) che comprende 65 istituti storici in tutta Italia, enti che con la loro attività di conservazione, ricerca, didattica e public history svolgono un ruolo da protagonisti nella vita culturale del paese.

Tra marzo e maggio l’Istituto Parri ha organizzato la campagna social #RaccontiamolaResistenza, culminata nella maratona del 25 aprile, che ha coinvolto oltre 50 associazioni, 100 testimonial e 7.000 followers. Nell’ambito di questo progetto l‘IFSML nei suoi canali Facebook e YouTube ha proposto un ciclo di 11 lezioni. Raccontiamo la Resistenza in Friuli da casa a casa“ che ha riscosso un notevole successo di pubblico e di interazioni.

Forte di questi risultati, l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri nella settimana dall’1 al 6 giugno lancia ora una nuova campagna social con l’hashtag #RaccontiamolaRepubblica, per celebrare la festa del 2 giugno e commemorare la Repubblica «nata dalla Resistenza», campagna sostenuta, tra gli altri, dall’Aici, dalla rete Paesaggi della Memoria, dal Museo M9 di Mestre e dal Progetto “Il 2 giugno” della Sissco. L’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione vi prende parte proponendo appunto con il ciclo di incontri curato da Monica Emmanuelli.