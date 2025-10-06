“La Nascita Rispettata: la Voce delle Donne” A Udine domani 7 ottobre alle ore 16.00 A Palazzo Antonini

con la presente abbiamo il piacere di segnalarvi l’evento “La Nascita Rispettata: la Voce delle Donne” in programma martedì 7 ottobre 2025 alle ore 16.00 presso la Sala Gusmani di Palazzo Antonini in Via Petracco n. 8 – Udine.

L’evento è ad ingresso libero e gratuito ed è rivolto alle ostetriche e agli ostetrici e aperto a tutta la cittadinanza.

E’ prevista la proiezione del docufilm “Tempo d’Attesa” della regista Claudia Brignone (che sarà presente) e la presentazione del libro “Madri Insieme” della scrittrice udinese Barbara Vuano, che raccoglie una serie di testimonianze di ostetriche iscritte all’Ordine.

Interverrà sul tema della Violenza Ostetrica la Prof.ssa Patrizia Quattrocchi del DIUM dell’Università degli Studi di Udine.

L’evento è organizzato dall’Ordine delle Ostetriche di Udine e Pordenone in occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno (SAM), con la collaborazione del Comune di Udine – Progetto OMS “Città Sane” e con il patrocinio della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), dell’Università degli Studi di Udine e del DARS (Donna Arte Ricerca Sperimentazione) di Udine.