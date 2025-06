La Notte Bianca 2025 accende Udine: due giorni di eventi nel cuore della città

Udine è pronta a trasformarsi ancora una volta in un palcoscenico a cielo aperto con l’edizione 2025 della Notte Bianca, in programma venerdì 4 e sabato 5 luglio. Due giorni di eventi diffusi che animeranno il centro storico con un mix potente di musica, danza, cultura, creatività e convivialità. Tra grandi ritorni e nuove sorprese, la serata che precede l’inizio dei saldi estivi si confermerà come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate friulana, capace di coinvolgere pubblici diversi e rilanciare la città come spazio di partecipazione e divertimento. La presentazione è avvenuta questa mattina alla presenza del Vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi e dei rappresentanti delle categorie economiche: il presidente di Confcommercio Udine Rodolfo Totolo, la presidente di Confartigianato Udine Eva Seminara e Roberto Simonetti di Confersercenti.

Il sipario si alza venerdì 4 luglio con il ritorno di “Di Punto in Bianco a Udine”, l’elegante flash mob urbano che, dopo il successo dello scorso anno, tornerà a tingere di bianco una location segreta del centro cittadino. Partecipanti vestiti rigorosamente in bianco, tavole apparecchiate con cura, atmosfera da sogno e il piacere di condividere una cena all’aperto in un’atmosfera assolutamente unica: questa la formula vincente di un evento gratuito, aperto a tutti tramite accredito, che coniuga estetica e socialità in una suggestiva esperienza di pic-nic urbano.

Il giorno successivo, sabato 5 luglio, la città si sveglierà sotto il segno della musica, con il tradizionale “Concerto del risveglio” sul palco del Castello. Protagonista sarà Remo Anzovino che, in occasione del decimo compleanno dell’evento, tornerà a regalare al pubblico udinese le eleganti melodie del suo pianoforte. Immediatamente dopo, alle 9.30, appuntamento per la colazione in Libreria Friuli organizzata da Coop Alleanza 3.0.

Nel pomeriggio, spazio al movimento e alla partecipazione attiva con laboratori di espressione corporea in Piazza XX Settembre, pensato per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età. Dalle ore 19, le vie del centro diventeranno teatro di performance diffuse e itineranti, in un crescendo di energia e creatività che attraverserà il cuore della città fino ad approdare in piazza San Giacomo, dove alle 20.30 prenderà vita una grande jam collettiva. Un appuntamento a cura dell’Associazione RicercArti, che darà spazio a musicisti, danzatori e pubblico in un rito collettivo di arte e condivisione. La direzione artistica è di Martina Tavano.

Tra le iniziative più attese, anche “Un giardino in blu”, proposta dell’Associazione Kaleidoscienza che animerà la Corte Morpurgo dalle 15 alle 19 con laboratori, installazioni e attività dedicate al mondo della scienza, per una divulgazione ludica e immersiva, adatta a tutta la famiglia. La danza sarà protagonista poi sotto la Loggia del Lionello, dove la scuola Art Balletto proporrà una rappresentazione capace di valorizzare tecnica e grazia in una cornice architettonica di grande fascino.

A chiudere la due giorni, infine, spazio alla musica sul piazzale del Castello. Protagonisti numerosi dj con Millennium ’90-’00, evento che farà vibrare la città con le sonorità coinvolgenti protagoniste della musica a cavallo dei due millenni e scenografie spettacolari.

A tutto questo si aggiunge anche il Ghana Festival Udine, in programma il 5 e 6 luglio in Piazza Duomo, a cura della Ghana Nationals Association – Udine Branch: un vero e proprio tuffo nella cultura ghanese, tra costumi, tradizioni, musica e moda, per arricchire l’esperienza della Notte Bianca con uno sguardo aperto al mondo.

“Eventi come la Notte Bianca – dichiara il Vicesindaco e Assessore allo Sviluppo Economico e Turistico Alessandro Venanzi – rappresentano anche la nostra visione di città: una Udine che vive i suoi spazi, che accoglie e crea occasioni di incontro, di divertimento e di condivisione. Siamo convinti che la socialità sia un valore fondamentale, e manifestazioni di questo tipo generano benefici concreti non solo per il benessere collettivo, ma anche per il tessuto economico e commerciale. Le nostre piazze e vie si riempiono di vita, le attività trovano nuova linfa, e la vivacità urbana si conferma. È questa la direzione che vogliamo continuare a seguire: una città vivace, aperta, e capace di sorprendere”.