La nuova data del convegno Aree Fragili 2020 è 23-24 ottobre

Nei giorni 23 e 24 ottobre 2020, l’associazione Aree fragili di Rovigo organizza, in collaborazione con le Università degli studi di Trieste e Padova, un convegno dal titolo “Vento, aria, fumo. Reazione sociali ai cambiamenti atmosferici in aree rurali fragili”.

Il tema nasce a seguito della tempesta Vaia che devastò i boschi delle Alpi orientali nell’autunno del 2018 e poi esteso a tutte le manifestazione atmosferiche (crisi climatica, parchi eolici, turismo delle buone arie, citizen science).

Il taglio è quello della comunità di pratiche cioè la condivisione di analisi e azioni sociali nelle aree interne del paese, con uno sguardo anche ad alcuni casi stranieri.

Il Convegno potrà essere seguito online, sulla piattaforma zoom, previa iscrizione su Eventbrite.

La comunità di pratiche Aree Fragili

La comunità di pratica 'aree fragili' si ritrova ogni anno attorno a un convegno che si tiene a Rovigo verso la metà di marzo, durante il quale si affrontano i temi della fragilità ambientale e sociale delle aree rurali italiane. Tanti i temi toccati a partire dal primo convegno organizzato nel 2006: economia leggera, energia locale, nuovi abitanti, migranti, biodiversità, welfare, cultura, gestione delle acque. La comunità di pratiche è una comunità aperta, formata da ricercatori, attivisti, amministratori, cooperatori, policy maker. Il termine 'fragile' non identifica una singola manifestazione di debolezza. Si privilegiano comunque zone a bassa densità abitativa che presentano specifici problemi di isolamento, abbandono, impoverimento, poca partecipazione. Solitamente, hanno condizioni ambientali migliori e proprio per questo sono oggetto di vari progetti di 'valorizzazione' a volte poco sostenibili. Insomma situazioni complesse che hanno messo in moto da alcuni anni ricerche e riflessioni raccolte nei convegni di Rovigo. Negli anni è stato molto importante il contributo di tre soggetti: la Fondazione Finanza Etica, la cooperativa sociale Porto Alegre di Rovigo e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Trieste.