La nuova mega acciaieria Metinvest/Danieli si farà, ma a Piombino in Toscana

Secondo indiscrezioni di stampa, in particolare da parte del quotidiano online “affaritaliani” la contestata nuova acciaieria della ucraina Azovstal partnership con la friulana Danieli avrebbe dirottato attenzioni e relativo investimento verso lidi toscani, in particolare verso Piombino. L’investimento sarebbe lo stesso di quanto previsto inizialmente in Friuli e che è stato bloccato dalle proteste popolari e dal pasticcio creato dalla giunta Fedriga e in particolare dall’assessore Bini. Non solo si voleva insediare l’impianto da oltre 100 ettari a Porto Nogaro nei pressi del sito protetto della laguna di Marano, ma si era cercato di agire in maniera surrettizia. Secondo il quotidiano milanese specializzato in particolare su temi economici, la trattativa istituzionale si terrà la prossima settimana ma è evidente che i contatti con la Toscana e il comune di Piombino erano da tempo in corso.