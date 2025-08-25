La Palestina a casa nostra

Sono ormai quasi due anni da quel terribile 7 Ottobre 2023, due anni in cui puntualmente alle 8.00 sintonizzo la tv su Al Jazeera International, unico tra i canali in inglese che continua a fornire informazioni ed immagini dell’ecatombe in diretta. Tutto ciò grazie all’incommensurabile lavoro dei suoi giornalisti che puntualmente e sotto l’incombenza di una pallottola, un drone, un colpo di artiglieria che potrebbe in un secondo porre fine alle loro vite, come successo oltre in più di 240 occasioni a loro colleghi, ci offre una finestra sulla realtà tragica dei palestinesi. Sono lunghi due anni, sono lunghi anche per me che mi limito ad osservare dal comodo divano e costretto a reprimere quella dannata voglia di essere lì, a capire meglio cosa significa vivere quell’incubo, perché è importante capire, è importante sapere.

Proprio stamane su Al Jazeera passano le immagini dell’ennesima strage e dell’uccisione di 5 operatori della comunicazione. Stavolta, oltre ad un giornalista dell’emittente qatarina, ci sono tra le vittime altri suoi colleghi, tutti palestinesi di AP, Reuter, e CBN. Chissà se le immagini in diretta della loro uccisione sortirà qualche effetto anche presso gli utenti di quelle importanti testate. Sono lunghi due anni per tutti i palestinesi che ogni santo giorno devono inventarsi qualcosa che permetta loro e alle loro famiglie di poter trovare un boccone, un po’ di acqua potabile, addirittura qualche medicina sempre più necessaria a causa dell’indebolimento del loro fisico e dunque della loro salute. Aprire la tv con la speranza che ci sia qualche novità positiva, che finalmente l’inedia in cui si cullano i nostri rappresentanti venga scrollata loro di dosso. Che le inutili parole prendano forma, si tramutino in azioni, in atti concreti; non sarebbe difficile, ci sarebbero mille modi per poterlo fare, ma al contrario ogni loro singola voce non è che un vacuo eco che si ripete all’infinito e si perde nel vuoto che produce.

“Riconosceremo lo Stato di Palestina alla prossima assemblea generale delle Nazioni Unite a Settembre” (il governo italiano nemmeno questo..) . Bene, ma magari in Settembre anche questa remota ipotesi sarà cancellata dall’escalation militare e politica messa in atto dal governo israeliano con l’invasione via terra a Gaza City e il via libera alla realizzazione di 3.400 nuove strutture coloniche proprio tra Gerusalemme Est e Ramallah in modo da interrompere il collegamento già complicato tra due parti fondamentali dell’ipotetica Palestina. C’è dunque da chiedersi che decisioni verranno prese dai nostri eroi una volta, sempre ammesso che, riconosceranno il diritto all’esistenza dello Stato Palestinese e di fronte ad uno status quo che di fatto impedisce la realizzazione delle loro tardive intenzioni. Certo, sono molti i governi occidentali che si scandalizzano per quanto accade a Gaza e in Cis-Giordania dove i coloni continuano imperterriti a distruggere interi villaggi e proprietà palestinesi con il supporto dei soldati che poi non sono altro che gli stessi coloni armati e vestiti con le uniformi dell’esercito. Magari i nostri governi troveranno il modo per sfuggire alle loro responsabilità paracadutando qualche pallet di viveri dai loro aerei. Operazioni costosissime e che da sempre hanno manifestato la loro totale inutilità, nonché la loro pericolosità. Ma intanto un passaggio di tergicristalli sulla loro coscienza li fa sentire meno colpevoli. Di sanzioni, interruzione dei rapporti diplomatici, dei lucrosi contratti con cui le parti si arricchiscono, della sospensione dello scambio di armi e delle loro parti non c’è traccia se non nelle pallide dichiarazioni di alcuni Paesi. Eppure queste sono le azioni che inciderebbero veramente sulle decisioni di Tel Aviv e che darebbe un senso e finalmente un peso alla politica soprattutto dell’Unione Europea. Mi chiedo come facciano i nostri rappresentanti ad alzarsi al mattino e guardarsi allo specchio senza farsi pena. Leggo ora il pezzo di Tahar Ben Jelloun su Repubblica; l’analisi che precede le conclusioni e che ci portano al suo nuovo libro mi sembrano perfette e calzanti. È piuttosto come termina il suo pezzo che mi pare meno convincente. La condanna al massacro del 7 ottobre è totale (e generalmente condivisibile), posso anche capire la sua convinzione che l’attacco di Hamas si sia trasformato in una specie di suicidio collettivo dei palestinesi (cosa che peraltro Netanyahu e complici stavano aspettando molto probabilmente ben informati del piano di Hamas). Ma la domanda che rimane inevasa è: cos’altro potevano fare i palestinesi? Continuare a vivere una vita da reclusi e da schiavi? Lui stesso avrebbe accettato? E ricordarsi che c’è qualcuno che può e dovrebbe fermare questo insano macello, non gli passa per la testa? Mi viene anche da chiedermi cosa invece possiamo fare noi, semplici cittadini e quanto le nostre azioni possano veramente condizionare gli esiti di quella mattanza. Non ci rimane molto, ma quello che specie in Italia era stato dichiarato (prima di Genova 2001) seconda potenza mondiale qualcosa può. Alzare le nostre voci farci sentire nonostante la repressione incombente e sempre più usata dai nostri governi e permessa

dai nuovi decreti sulla sicurezza, è non solo utile, ma strettamente necessario. Ma non deve trattarsi di voci scomposte e separate, è necessario ritrovarci tutti assieme in un unico progetto, in un’unica manifestazione e non solo per fermare il massacro in Palestina, ma anche per dimostrare che per quanto si cerchi di soffocare il dissenso, noi ci saremo e non accetteremo la violenza istituzionale. Perché al di là della

inevitabile e necessaria solidarietà per i palestinesi, è importante capire il rischio che si corre, che le leggi repressive ci tolgano il respiro e la possibilità di far rispettare i nostri diritti oltre a quelli degli altri. Perché è in atto un tentativo, con la scusa della sicurezza, di zittirci, di impedirci di protestare, di dire che questo governo in cui quasi nessuno pare riesca a proclamarsi antifascista a noi non piace. Ecco allora la necessità di ritrovarci, certo anche in mille manifestazioni come quella che si sta organizzando a Udine il 14 Ottobre quando vergognosamente viene permesso alla nazionale calcio di Israele di giocare contro quella italiana. Persino l’associazione nazionale degli allenatori ha chiesto di impedire che questa partita si giochi, segno che anche in quel dorato mondo c’è qualcuno in grado di conservare lucidità e dignità. Ma credo sia moto più importante che le associazioni nazionali, i sindacati, quello che rimane di sano all’interno dei partiti si muovano ed organizzino una manifestazione unitaria. Sarebbe un’occasione non solo per contarci, ma per far vedere che esistiamo ancora e che possiamo essere magari non una potenza mondiale, ma certamente ancora una vera forza. Bisogna crederci.

Docbrino