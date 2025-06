La presidente nazionale di Amnesty International questa sera ad Enemonzo

Alba Bonetti, presidente della sezione italiana di AMNESTY INTERNATIONAL, l’importante organizzazione che si occupa della violazione dei diritti umani nel mondo, sarà questa sera in Carnia, ad Enemonzo, per parlare della situazione a Gaza ed in Cisgiordania.

Oltre ad Alba Bonetti, che è originaria della Carnia, sono previsti interventi di rappresentanti di Medici Senza Frontiere, delle Donne in Nero di Udine e del Comitato per la Palestina di Udine.

Il Convegno, che avrà inizio alle ore 20.30, presso il Centro Sociale di Enemonzo, ha lo scopo di presentare testimonianze, filmati, riflessioni e proposte su questo drammatico argomento.

L’organizzazione è curata dal Coordinamento delle sezioni ANPI della Carnia, dal Comitato Carnia per la Pace, dal locale circolo di Legambiente, dal Gruppo Gli Ultimi di Tolmezzo e dal Comitato per la Salute della Montagna, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Enemonzo.