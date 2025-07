La prima domenica di Mittelfest: sette appuntamenti fra teatro, musica e circo per raccontare i Tabù del nostro tempo

La prima domenica di Mittelfest 2025 si snoda tra comicità surreale, musica visionaria e riflessioni profonde: una giornata che mette a confronto leggerezza e inquietudine, nello spirito del tema “Tabù”.

La giornata si apre con il sorriso, alle ore 10 nell’Orto delle Orsoline, grazie al ritorno dell’irresistibile artista olandese Lejo, protagonista di Hands Up, spettacolo per tutte le età del Progetto Famiglia. Bastano due mani e una coppia di occhi di legno per dar vita a un mondo esilarante fatto di cani chiassosi, ballerini di tip tap e cori infantili, in un turbinio di gag e poesia.

Alle 11, al Parco Acrobati del Sole, tornano anche i Trick Brothers con la loro Skiing Odyssey: un viaggio circense fuori stagione, tra sci immaginari e comicità surreale. Una rocambolesca avventura senza parole, perfetta per tutta la famiglia.

Poco dopo, alle 11.30, al Curtîl di Firmine, spazio alla riflessione con il Kaffee – Confini: protagonisti Elisabetta Pozzi, Gigio Alberti, Giuseppe Sartori e la regista Marcela Serli, che discuteranno i temi di The Other Side, lo spettacolo andato in scena ieri e tratto dal dramma di Ariel Dorfman. Un dialogo aperto su ciò che divide e ciò che costringe a convivere.

Nel pomeriggio, alle 16, la Chiesa di San Francesco si anima con Banda Storta Circus che fa parte del Progetto Famiglia (i bambini dai 6 anni in su entrano a 2 euro, adulti a 10 euro), uno spettacolo musicale e clownesco firmato Compagnia Samovar: un tendone del circo vuoto, musicisti giocolieri imprigionati e uno show nato per caso tra valigie, tromboni e gag fulminanti.

Alle 17.30, al Teatro Ristori, il pubblico è invitato ad assistere ad un evento d’eccezione: torna a Mittelfest il leggendario pianista Ivo Pogorelich. Il suo recital Ivo Pogorelich a Mittelfest Tabù è molto più di un concerto: è un confronto diretto con il suono e il silenzio, un’esperienza fuori dagli schemi che incarna pienamente il tema dell’edizione.

Alle 20, nella Chiesa di Santa Maria dei Battuti, si tiene la cerimonia del Premio Adelaide Ristori 2025, dedicato alla grande attrice cividalese. Quest’anno il riconoscimento va a Ema Andrea, protagonista dello spettacolo Negotiating Peace nella scorsa edizione, esempio di teatro coraggioso, capace di affrontare con intelligenza e satira le contraddizioni della diplomazia contemporanea.

Gran finale alle 21.30 in Piazza Duomo con La Sonata a Kreutzer, intenso dialogo tra musica e letteratura: Gioele Dix guida il pubblico in un viaggio nella gelosia e nell’ossessione, con le parole di Tolstoj e le note di Beethoven, eseguite da Laura Marzadori e I Solisti di Pavia. Un’indagine profonda sulle zone d’ombra dell’animo umano, dove il classico si fa contemporaneo.