La probabile e auspicabile stretta di Conte: piste da sci chiuse ma strenne per tutti

Nessuna vacanza sulla neve e niente veglioni, quello annunciato dal premier Giuseppe Conte non è uno tragedia è il "minimo sindacale" per evitare che il virus torni a travolgere il paese con una terza ondata a gennaio. La vita di qualcuno, chiunque esso sia, anche un "improduttivo anziano" vale ben più di una discesa sulla neve. L'importante è che le realtà economiche della montagna vengano sostenute. Del resto anche un Natale e Capodanno senza cenoni, veglioni sono un prezzo possibile da pagare dato che le festività torneranno ad arrivare anche nel 2021. Forse il ritorno ad uno spirito natalizio più autentico può solo far bene ad un paese che si stava strangolando nelle logiche del para-nichilismo valoriale e in quello del consumismo sfrenato. L'importante sarà non far pesare la fase di "digiuno" festaiolo ai più piccoli che del fascino del Natale dovrebbero essere i veri fruitori. Bene quindi se nel governo prevarrà la linea del rigore, anche se l'impressione, ascoltando le parole del premier è che il tentativo di dare un colpo al cerchio e uno alla botte è sempre in agguato perchè le pressioni che arrivano dai territori e da una opposizione che pensa solo al proprio tornaconto propagandistico sono sensibilità alle quali il governo si è dimostrato permeabile. Giusto invece che la questione del comparto sciistico venga trattata anche a livello Europeo, per evitare che, con località italiane chiuse, i turisti nostrani decidano di affollare località alpine estere, per poi, al rientro portare nuova linfa al virus. Le piste dovrebbero restare sostanzialmente chiuse dappertutto e in queste ore – spiegano fonti di Palazzo Chigi – il governo sta lavorando ad una iniziativa europea, per prevenire le consuete “vacanze sulla neve”, che, attirando appassionati degli sport sciistici e dei soggiorni in montagna, inviterebbero a trascorrere vacanze spensierate, con serate in discoteca, come successo la scorsa estate, con relativi nuovi rischi. L’idea sarebbe, per mitigare le perdite economiche di una stagione, quella di consentire l’apertura degli impianti solo alla fine di gennaio, se i numeri continueranno a essere sotto controllo, con l’arrivo del vaccino. Sembra dunque impossibile che possa essere accolta, anche nelle regioni che si troveranno in zona gialla, la richiesta dei governatori che avevano sollecitato la riapertura degli impianti da sci sia pure con il 50% della capienza, la mascherina obbligatoria e gli ingressi scaglionati perchè l'estate dovrebbe aver insegnato qualcosa anche ai più riottosi ad interpretare i fenomeni con occhi non velati dalle sirene degli interessi economici di parte. Lasciare aperte le località vuol dare dare la possibilità a quella minoranza di soggetti per i quali il proprio divertimento vale più della vita dei loro nonni. Certo sarà anche una minoranza quella degli scapestrati, ma una minoranza sufficiente ad invalidare i sacrifici di tutti.

La conferma che questa volta non avremo un replay dell'estate passata è quindi arrivata dal ministro della Salute Roberto Speranza: “Sarà un Natale sobrio, dobbiamo panificare le vacanze con prudenza” ha detto , annunciando che ci sarà un allentamento delle limitazioni, richiesto dai presidenti di Regione, ma solo se “i dati dei prossimi giorni lo consentiranno. È comprensibile che un territorio voglia uscire dalla zona rossa, ma scegliamo con prudenza i prossimi passaggi. Gli spostamenti potranno avvenire solo se tutte le regioni andassero in zona gialla, ma in questo momento dobbiamo evitare quelli non necessari”.

Con il prossimo Dpcm quindi l’obiettivo del governo per Natale e le festività sarà quella di favorire i consumi, ma nel rispetto dei protocolli. Non saranno aperti i ristoranti la sera e una nuova stretta arriverà anche nelle zone gialle. Anche per le riaperture del commercio, la linea delle prudenza porta a procedere per step, mantenendo le limitazioni fino a metà dicembre, per poi allentare la presa, spostando di qualche ora il coprifuoco.