La procura di Udine indaga per omicidio stradale l’automobilista che ha travolto sulle strisce una donna davanti all’ospedale

Bruna Miani, questo il nome della vittima, ottantenne di Corno di Rosazzo è stata travolta il 3 novembre scorso da un’auto mentre attraversava la strada pare sulle strisce pedonali in pieno giorno, in condizioni meteo ideali (cielo sereno, visibilità ottima, fondo stradale asciutto). Il fatto in un tratto a senso unico e in un punto frequentatissimo dai pedoni, appena fuori dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove non a caso vige il limite dei 50 km/h. Per fare piena luce sul tragico incidente costato la vita all’ottantenne è stato disposto un doppio accertamento tecnico irripetibile dal Pubblico Ministero della Procura di Udine dott. Marco Panzeri, titolare del procedimento penale per il reato di omicidio stradale aperto a carico dell’automobilista investitrice, L. C., 29 anni, di Manzano, la cui vettura è risultata anche senza assicurazione. Quello che si fatica a definire incidente si è consumato poco dopo le 9.30 in piazzale Santa Maria della Misericordia, all’altezza del fronte 15: la vittima era appena uscita dall’ospedale dove si era recata con il marito Giuseppe per una visita medica e stava aspettando l’anziano consorte che era andato a prendere la macchina al parcheggio. Quando l’ha visto arrivare gli è andata incontro e ha attraversato la strada , una carreggiata a senso unico di marcia, che poi conduce verso via Pieri. E’ stato allora che l’indagata, alla guida di una Dacia Sandero, ha investito l’anziana, che è stata sbalzata sul cofano, ha sfondato il parabrezza ed è quindi rovinata sull’asfalto. Bruna Miani inizialmente era cosciente ma i politraumi riportati nel terribile impatto, con l’auto prima e con la strada poi, erano troppo gravi e, nonostante il trasporto a tempo di record al Pronto Soccorso del confinante nosocomio e tutti i tentativi dei medici di salvarla, è spirata poche ore dopo al S. Maria della Misericordia. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Udine, unità operativa di Pronto Intervento e Sicurezza.

I familiari, per essere assistiti e ottenere giustizia, si sono rivolti allo Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini. Come accennato nel corso degli accertamenti si è avuta un’altra amara scoperta; la vettura condotta dall’indagata è risultata priva di copertura assicurativa, la polizza era scaduta da quasi due mesi, il che complicherà anche l’iter risarcitorio: bisognerà rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che interviene in caso di veicoli non identificati o non assicurati, ma le cui procedure sono notoriamente molto più lunghe e complesse.

Il dott. Panzeri Pm titolare dell'indagine ha già disposto due perizie, non solo quella autoptica ma anche quella cinematica finalizzata a ricostruire la dinamica, le cause e le responsabilità del sinistro mortale per capire dove è esattamente iniziata la dinamica dell'urto. L’incarico per effettuare questo secondo accertamento è stato conferito quest’oggi, lunedì 9 novembre 2020, presso gli uffici della sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale in via della Prefettura, all’ing. Marco Pozzati: alle operazioni peritali, che saranno calendarizzate nei prossimi giorni, parteciperà anche l’ing. Iuri Collinassi, come consulente tecnico di parte della famiglia messo a disposizione da Studio3A. Domani martedì 10 novembre, il Sostituto Procuratore affiderà anche al medico legale dott. Lorenzo Desinan l’incarico di effettuare l’autopsia sulla salma della vittima per stabilire le cause del decesso e confermare che sia stato dovuto esclusivamente ai traumi causati dall’incidente: anche in questo caso Studio3A indicherà un Ct medico legale per conto dei familiari, il dott. Enrico Ciccarelli.

Una volta espletato l’esame autoptico, la Procura potrà rendere disponibile la salma e i congiunti potranno finalmente fissare i funerali della loro cara, che si svolgeranno nella chiesa di S. Andrat del Judio, frazione di Corno di Rosazzo.