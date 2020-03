La promessa è: “mascherine” e dispositivi di protezione individuali per tutti i lavoratori, ma intanto c’è chi rischia

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Dispositivi di protezione per tutti: la promessa è arrivata e speriamo che non rimanga tale. "Con la protezione civile stiamo compiendo sforzi straordinari per essere nella condizione, già nei prossimi giorni, di distribuire gratuitamente a tutti i lavoratori dispositivi di protezione individuale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante l'incontro con sindacati e imprese in videoconferenza da Palazzo Chigi. Peccato però che per ora non sia così. E'di oggi la notizia delle gravi difficoltà che potrebbero incombere su ospedali, strutture sanitarie e servizi alla persona che rischiano di non venir più gestite, pulite e sanificate. C'è infatti un'emergenza nell'emergenza che riguarda le cooperative sociali e di servizi. Si sta infatti registrando una pericolosa assenza di materiale DPI (dispositivi di protezione individuale), quali mascherine, guanti, disinfettanti, occhiali di protezione, ecc... nei servizi assistenziali, sanitari e di pulizia e sanificazione, poiché il materiale viene dirottato dalle aziende fornitrici unicamente alla Protezione Civile nazionale ed addirittura sequestrato, in qualche caso, dalla Guardia di Finanza. Questo blocco delle forniture provoca, secondo Legacoop FVG, l'impossibilità di garantire la sicurezza dei propri soci e dipendenti e quindi la conseguenza di non poter esercitare un servizio pubblico essenziale, indispensabile per combattere la diffusione del COVID-19. Chi svolge questi delicati lavori, a maggior ragione in questo momento particolarmente difficile, non può lavorare senza protezione, dovendo tutelare anche la propria salute; allo stesso tempo non può venir meno la sua attività, indispensabile per sostenere le persone più deboli e la salute di tutti. Un problema serissimo, sul quale Legacoop FVG si è attivata sia nei confronti dell'assessore Riccardi - che si è detto disponibile a cercare una soluzione – sia presso la Protezione Civile regionale, per avere, si legge nella lettera, “delucidazioni circa la possibilità da parte delle nostre imprese di ottenere materiale in quantità adeguata a espletare il proprio servizio, evidentemente di rilievo pubblico”. Al momento, purtroppo, le richieste inviate dalle cooperative a Regione e Protezione Civile non hanno ancora ottenuto alcuna risposta. Se entro il fine settimana non arriveranno approvvigionamenti adeguati, le cooperative da lunedì saranno costrette a dare forfait, per l’impossibilità da parte dei lavoratori di proseguire il servizio, in violazione del DPCM del 11 marzo scorso.