La prossima settimana presentazione del rapporto Ecosistema Urbano 2021 in FVG di Legambiente

Lunedì prossimo 8 novembre verrà presentato alla stampa il rapporto Ecosistema Urbano 2021 in FVG di Legambiente. In particolare saranno presentati i risultati che misurano le prestazioni ambientali dei quattro capoluoghi di provincia regionali in termini sia di fattori di pressione e qualità delle componenti ambientali che di capacità di risposta e di gestione da parte delle amministrazioni comunali, con particolare attenzione verso le azioni e le proposte al tema della qualità dell'aria, della mobilità e dell'ambiente urbano. I dati sono riferiti all'anno 2020. Parteciperanno: Sandro Cargnelutti e Mauro D'Odorico (Legambiente FVG), Andrea Wehrenfennig (Legambiente Trieste), Francesco Casarella (Legambiente Udine), Anna Maria Tomasich (Legambiente Gorizia), Renato Marcon (Legambiente Pordenone).