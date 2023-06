Ruzzola oggi in tutte le librerie il nuovo libro di Raffaella Cargnelutti La pulce e altre storie della Carnia, una raccolta di storie inedite, inframmezzate da qualche filastrocca, con l’aggiunta dell’interessante realtà germanofona di Sappada e dei suoi particolari usi e costumi. Un libro che nasce dall’ascolto delle storie orali che si tramandano da generazioni, dalla ricerca delle tradizioni che la comunità carnica coltiva da secoli, dall’immaginario legato alle montagne, ai confini, all’acqua. Un universo fantastico e immaginifico dentro il paesaggio incontaminato, aspro e selvaggio della Carnia, luogo ideale dove si nascondono i dispettosi sbilfs e gli antichi gnomi delle miniere. Un libro per tutti, per fare un viaggio culturale, storico e sociale lungo le valli e i borghi della Carnia.

Il volume è arricchito dalle illustrazioni di Federica Moro. Il libro sarà presentato all’interno della rassegna “Le Vie dei Libri” domenica 2 luglio alle ore 17.00 presso il Museo Carnico delle Arti popolari ‘Michele Gortani’, a Tolmezzo.

«A Tolmezzo, in una piccola tana vivevano, felici e innamorati,

un pulce e una pulce.

Un giorno lui andò a raccogliere legna nel bosco e lei iniziò

a preparare il pranzo.

Poggiò sul fuoco un bel paiolo per far cuocere la polenta,

però si accorse di aver versato troppa acqua.

Così, con un balzo si mise sul bordo, ma…

o prese male le misure, o chissà che cosa,

perse l’equilibrio e patapunfete… precipitò nel pentolone».