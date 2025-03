La rassegna “Nel Giardino del Doge Manin” festeggia la XX edizione Sabato 15 e domenica 16 marzo

Nel parco di quella che fu una delle più importanti ville venete del XVIII secolo sabato 15 e domenica 16 marzo aprirà per la ventesima volta i battenti “Nel Giardino del Doge Manin” , la mostra floreale di piante e arredi promossa dall’ ERPAC , l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e coordinata dalla cooperativa sociale triestina Agricola Monte San Pantaleone , una realtà che da oltre quarant’anni si occupa di manutenzione del verde e di cura delle persone attraverso il verde.

Aprirà i due giorni la presentazione de “Il giardino delle meraviglie” , una nuova installazione multimediale realizzata in collaborazione con il CSS Teatro stabile di innovazione del FVG: un tour immersivo nel parco di Villa Manin fra giochi d’acqua, aiuole, labirinti, giardini pensili; un modo per rivivere i fasti del passato in una giornata in cui il giardino è protagonista. Subito dopo sarà presentato il catalogo della mostra Obiettivo 13 – Arte e cambiamento climatico alla presenza dei curatori Linda Carello e Giacomo Basmaij , che modereranno la successiva conferenza “ Dinamiche dei processi ambientali dell’Artico” con Roberto Ghezzi , artista che tra i ghiacciai della Groenlandia ha realizzato “The Greenland Project”, e Fabiana Corani , ricercatrice dell’Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che tra i ghiacciai ha indagato la presenza di micro plastiche: sarà un dialogo tra arte e scienza per descrivere l’impatto dell’uomo sulla Terra.

Un centinaio gli espositori hanno confermato la loro presenza a Villa Manin e che sono stati selezionati da Lili Soldatich , curatrice anche di Horti Tergestini: i visitatori e le visitatrici troveranno piante acquatiche e palustri, aromatiche e officinali, acidofile, grasse, carnivore e succulente, insolite e decorative, da frutto. E poi fiori di ogni tipo, oggettistica, abbigliamento, cibo. Tutti i prodotti che esprimono un perfetto equilibrio tra natura e cultura, parlando una lingua universale, senza confini.

Senza confini, borderless , è anche il tema scelto per questa ventesima edizione in omaggio allo slogan di Nova Gorica-Gorizia, la prima Capitale Europea della Cultura transfrontaliera: i confini sono da sempre un elemento del nostro paesaggio, un elemento che permette l’attraversamento delle frontiere e l’incontro tra popoli diversi, tra lingue e culture differenti ma che calpestano la stessa terra, che sono bagnati dalla stessa pioggia e riscaldati dallo stesso sole, che hanno le stesse radici. Radici che se riescono a parlare — e lo faranno grazie a Riccardo Rizzetto , dottore forestale autore di “Quello che le piante non dicono” (Sonzogno, 2024), che in dialogo con la comunicatrice scientifica Agnese Baini sarà presentato sabato 15 alle 16.30 — riferirebbero di strategie originalissime adottate nel corso dei millenni per superare la pressione ambientale, strategie che hanno molto da dire anche all’umanità, che spesso sui confini litiga, ma ha imparato anche ad abitarli, a trasgredirli, come ci racconteranno gli scrittori Angelo Floramo , che con la giornalista Emily Menguzzato converserà attorno al suo ultimo libro “Breve storia sentimentale dei Balcani” (Bottega Errante Edizioni, 2024) domenica 16 marzo alle 11, e Pietro Spirito , che ha da poche settimane pubblicato per Guanda “È notte sul confine” , di cui parlerà con la giornalista Anna Piuzzi domenica 16 alle 16.30.

Oltre a confrontarsi in compagnia dei libri, sarà possibile esplorare il parco grazie a diverse visite guidate (tra cui una per persone ipovedenti), vedere delle mostre ( Scooter Italia e Obiettivo 13 – Arte e cambiamento climatico ), realizzare un centrotavola fiorito o un bosco di carta, chiedere consigli agli espositori e, se non si è troppo cresciuti, arrampicarsi sugli alberi o costruire degli aquiloni.

Per accedere alla manifestazione è necessario munirsi del biglietto d’ingresso (al prezzo di 3,00 euro, gratuito per chi ha meno di 16 anni, per le persone diversamente abili e per chi le accompagna) acquistabile in loco o online su liveticket.it

Il programma completo con la lista degli espositori al seguente link: https://www.villamanin.it/evento/nel-giardino-del-doge-manin-15-16-marzo-2025/