La rassegna teatrale “Insegui la tua storia 2023” prosegue a Villesse il 27 giugno con ‘L’ultimo T-Rex’ de Gli Alcuni

Prosegue a pieno ritmo l’allegra rassegna teatrale ‘Insegui la tua storia’: martedì 27 giugno Gli Alcuni di Treviso saranno a Villesse, nel Giardino di Palazzo Ghersiach in via Roma 10, con ‘L’ultimo T-Rex era un bullo’ (in caso di maltempo nella Sala Parrocchiale piazza San Rocco, 1).

Mentre stanno scavando alla ricerca di fossili di dinosauri nella Duna Blu del Deserto del Sahara, il Capo Spedizione e il suo Assistente fanno un’incredibile scoperta: accanto a uno scheletro quasi intatto e molto grande di T-Rex, trovano delle orme di un Chilesauro molto piccolo, orme che suggeriscono che il piccolo teropode sia riuscito a fuggire.

Osservando i resti del T-Rex ciò che risulta evidente è che il grosso predatore se ne sia andato a seguito di un enorme spavento: ma come è possibile che invece il piccolo Chilesauro si sia salvato? Il Capi azzarda le più improbabili spiegazioni mentre l’Assistente propone di andare alla ricerca degli animali viventi che da più anni popolano la terra. Forse loro potranno risolvere l’enigma della Duna Blu… I due esploratori iniziano così il loro viaggio, diretti in Nuova Zelanda e intenzionati a trovare risposte. Si imbatteranno così nel Tuatara, il più antico tra i rettili viventi, e scopriranno che non importa se sei un enorme T-Rex… A fare i bulli con i più piccoli e indifesi c’è sempre il rischio di imbattersi in qualcuno più grosso di te!

Giovedì 29 giugno, invece, la rassegna toccherà per la prima volta il Comune di gradisca d’Isonzo che ospiterà nella Corte Padre Marco D’Aviano di Palazzo Torriani, in via Antonio Bergamas, 32, lo spettacolo del Teatro a la Coque di Pordenone ‘Circo Sogni’. In caso di pioggia lo spettacolo sarà allestito alla Sala Bergamas, in via Bergamas 3. Lo spettacolo inizia con un sogno in un circo immaginario. Bizzarri e buffi personaggi si presentano nella scena: domatori di pulci, improbabili acrobati, lanciatori di coltelli un po’ maldestri, surreali musicisti, ipnotizzatori storditi, insomma, una sfilata di personaggi che coinvolgeranno il pubblico con divertenti gags del repertorio classico dei clowns. Uno spettacolo divertente, ironico, svitato e poetico che non manca di trasmettere ai bambini e alle famiglie la bellezza della dimensione del sogno e della fantasia.

‘Insegui la tua storia’ è un progetto originale del Comune di Romans d’Isonzo, con la direzione artistica di ArtistiAssociati – Centro di produzione Teatrale, il sostegno dell’APT, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, della BCC Venezia Giulia Gruppo BCC ICCREA e della Fondazione Marchesini – ACT e con la partecipazione dei Comuni di Aquileia (UD), Bagnaria Arsa (UD), Capriva del Friuli (GO), Farra d’Isonzo (GO), Fiumicello Villa Vicentina (UD), Gradisca d’Isonzo (GO), Mariano del Friuli (GO), Medea (GO), Moraro (GO), Mossa (GO), Romans d’Isonzo (GO), Ruda (UD), Villesse (GO).

Gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e inizieranno alle 21.