La Regione conferma l’accreditamento della RSA de La Quiete per i prossimi 3 anni

La Regione FVG ha rinnovato l’accreditamento di residenza sanitaria assistenziale (Rsa) a La Quiete per il prossimo triennio: l’azienda pubblica di servizi alla persona di via S. Agostino conferma quindi i 60 posti disponibili suddivisi tra la residenza “Venerio” e la residenza “Lodi”, di cui 30 posti letto per il livello assistenziale riabilitativo e 30 per il livello assistenziale base.

“La Rsa rappresenta un supporto fondamentale al sistema sanitario regionale, sia per la città di Udine sia per il territorio circostante – sottolinea il presidente Alberto Bertossi – Ci tengo ad esprimere un ringraziamento speciale al personale che si è prodigato per il buon esito dell’accreditamento.”

Nell’ultimo anno la Rsa de La Quiete ha registrato la piena occupazione dei posti disponibili, alleggerendo quindi la pressione assistenziale sul sistema sanitario regionale.