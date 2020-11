“La regione distribuisca i 18 milioni a fondo perduto anche alle aziende della filiera colpite dalla chiusura di bar e ristoranti”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Il presidente di Confartigianato Fvg Graziano Tilatti, presente oggi all’incontro con l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini, ha condiviso il riparto prospettato dei 18 milioni stanziati dalla Regione per le aziende colpite dalle misure del Dpcm del 25 ottobre, ma ha chiesto anche “l’estensione alle categorie della filiera che subiscono il contraccolpo”. Nelle prossime ore sarà inviato l’elenco alla Regione. «Sì alla ripartizione dei 18 milioni a fondo perduto messi a disposizione dalla Regione integrando il fondo “Ristoro” previsto dallo Stato per le categorie colpite dal nuovo lockdown scattato dalla scorsa domenica, ma con l’aggiunta di alcune categorie artigiane che inevitabilmente stanno subendo ripercussioni negative perché legate alla filiera. Tra queste, panificatori e pasticceri legati al mondo della ristorazione e dei bar, imprese legate al trasporto delle persone, penalizzate dal blocco delle gite scolastiche e di quelle turistiche».

È questa la posizione espressa oggi, lunedì 2 novembre, dal presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti nel corso dell’incontro in video conferenza avuto con l’assessore alle Attività produttive Sergio Bini, al fine di concordare le modalità del riparto dei 18 milioni messi in campo dalla Regione per attutire il nuovo duro colpo su molte partire Iva – quasi 11mila – prodotto dalle disposizioni anti Covid entrate in vigore con il Dpcm del 25 ottobre, che ha limitato le aperture di bar e ristoranti e ha disposto la chiusura di diverse altre attività legate allo sport e alla cultura.

«Conveniamo con l’assessore Bini per una integrazione dei fondi promessi dallo Stato alle categorie coinvolte dal nuovo provvedimento – ha affermato Tilatti -, ma al contempo dobbiamo assolutamente provvedere alle aziende artigiane che stanno soffrendo per la caduta verticale della domanda dei loro prodotti e servizi, proprio a causa di queste chiusure».

Tilatti perciò farà pervenire alla Regione nelle prossime ore l’elenco delle attività che, auspicabilmente, dovranno rientrare nell’imminente riparto delle risorse a fondo perduto.

«Confartigianato, come è nella sua storia, sin da subito a fianco delle sue imprese dall’inizio di questa terribile pandemia, supportandole operativamente con le proprie strutture, scendendo in piazza a fianco dei manifestanti e, non meno importante, svolgendo un continuo confronto con le parti istituzionali, affinché la politica assuma le decisioni più incisive e utili per chi sta difendendo ogni giorno sul campo il lavoro proprio e dei suoi collaboratori», conclude Tilatti.