“La resilienza del bosco” presentato a Legambiente Pordenone

Dopo la serie di videoconferenze “Gli alberi, l'aria e la città” a tema gestione del verde, il circolo Legambiente “Fabiano Grizzo” di Pordenone ospiterà lunedì 7 dicembre alle 18:30, sulla sua pagina Facebook, la presentazione del libro “La resilienza del bosco”, di Giorgio Vacchiano edito da Mondadori.

L'autore illustrerà la sua nuova pubblicazione che rappresenta un viaggio dal carattere insieme avventuroso e scientifico tra gli alberi del pianeta.

Un racconto che non parla solo di verde, ma di comunità: è impossibile, infatti, pensare alla vegetazione e più in generale alla cosiddetta “natura” come elementi separati dal resto. La realtà è che esistono ecosistemi, dei quali anche noi umani facciamo parte.

In questo contesto di connessioni e influenze reciproche si inserisce la resilienza dei boschi raccontati da Vacchiano, che malgrado i cambiamenti climatici riescono a reagire ed evolversi trovando un nuovo equilibrio.

Giorgio Vacchiano è ricercatore e docente in Gestione e pianificazione forestale all'Università Statale di Milano, studia modelli di simulazione in supporto alla gestione forestale sostenibile, la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico e ai disturbi naturali nelle foreste temperate europee. Nel 2018 è stato nominato dalla rivista Nature tra gli undici migliori scienziati emergenti nel mondo che «stanno lasciando il segno nella scienza».

Sarà possibile partecipare all'incontro in diretta sulla pagina Facebook @LegambientePN