La retorica rosa non basta: il caso Poste Italiane di Udine e le politiche del lavoro che mancano

Il comunicato stampa che celebra la “forte presenza femminile” negli uffici postali di Udine è un esempio lampante di come, in Italia, la questione del lavoro femminile venga spesso affrontata con la logica del maquillage: si mostrano i risultati più fotogenici, si nascondono le criticità strutturali. (in calce il Pdf cliccabile ndr)

Ma il lavoro femminile non è un tema di immagine: è un tema di politiche pubbliche, e l’assenza di

queste politiche pesa più di qualsiasi percentuale.

Dire che il 70% dei lavoratori negli uffici postali è donna non significa che il mercato del lavoro

italiano stia migliorando.

Significa, semmai, che un’azienda pubblica ha una composizione di genere particolare.

Ma il dato nazionale resta impietoso: l’Italia è tra gli ultimi Paesi europei per tasso di occupazione

femminile.

E questo non dipende da Poste Italiane. Dipende da:

• servizi per l’infanzia insufficienti;

• carichi di cura quasi totalmente sulle donne;

• part-time involontario altissimo;

• scarsa mobilità territoriale;

• mancanza di politiche attive del lavoro efficaci.

Finché questi nodi non vengono affrontati, le percentuali aziendali restano episodi isolati, non

segnali di un cambiamento sistemico.

Il fatto che molte donne lavorino come sportelliste o consulenti non è necessariamente un

segno di emancipazione.

Anzi, può essere il sintomo di un mercato del lavoro che continua a incanalare le donne verso ruoli

di relazione, spesso:

• meno pagati;

• più stressanti;

• più esposti al pubblico;

• meno valorizzati nelle progressioni di carriera.

Attribuire a questi ruoli una “naturale predisposizione femminile” è un modo elegante per non

affrontare il problema: la segregazione occupazionale.

La dirigente citata nell’articolo ha un percorso brillante, ma il suo successo non è il risultato di una

politica del lavoro strutturata.

È il risultato di un percorso individuale.

Una politica del lavoro seria dovrebbe garantire:

• percorsi di carriera trasparenti;

• criteri di valutazione chiari;

• formazione continua accessibile;

• misure di conciliazione vita-lavoro;

• monitoraggio delle disparità salariali.

Senza questi strumenti, la presenza di una dirigente donna è un simbolo, non un indicatore.

L’articolo parla di quantità, non di qualità.

Ma la qualità del lavoro è il vero terreno politico.

Mancano informazioni su:

• stabilità contrattuale;

• carichi di lavoro;

• turnazioni;

• mobilità obbligata;

• differenze retributive;

• opportunità di formazione.

Senza questi dati, la narrazione resta incompleta.

E un Paese che non parla di qualità del lavoro è un Paese che non ha una politica del lavoro.

La parità di genere non si costruisce con gli articoli celebrativi.

Si costruisce con:

• investimenti nei servizi pubblici;

• incentivi all’occupazione stabile;

• politiche di conciliazione;

• contrasto al part-time involontario;

• trasparenza salariale;

• sostegno alle carriere femminili nei settori ad alta qualificazione.

Finché queste politiche non diventano priorità, la presenza femminile negli uffici postali resta un

dato interessante, ma non un modello. E soprattutto non può essere usata come prova che il sistema funziona.

Comunicato Poste Udine