La retribuzione globale annua risulta in Fvg inferiore alla media italiana: la Regione restituisca a chi ha gli Isee bassi, invece di disperderla

“Lo ripetiamo da tempo in Consiglio Regionale noi, di Open Sinistra FVG: la Regione deve smettere di sostenere chi ha, a scapito di chi fa! I dati sulla media della Retribuzione globale annua, emanati recentemente nell’analisi Job Pricing 2025, confermano la gravità della situazione in FVG. L’inflazione è salita del 20% negli ultimi 10 anni, ma i salari sono saliti solamente della metà e pertanto la Retribuzione globale annua risulta in FVG inferiore alla media italiana. Anche nell’ultima finanziaria abbiamo proposto un emendamento per restituire agli ISEE bassi, l’ammontare dell’addizionale regionale all’IRPEF, almeno, ma l’emendamento è stato bocciato. Riteniamo tutto ciò ingiusto perché la ricchezza della Regione, che è stata indirizzata in questa Finanziaria in mille rivoli alla ricerca di consensi tra le fasce abbienti, deriva dalla compartecipazione anche dell’IVA il cui ammontare cresce a causa dell’inflazione. E ricordo che l’IVA è una tassa che non cresce in modo progressivo sul reddito e quindi in percentuale grava di più sui ceti meno abbienti. ” Così si è espresso Furio Honsell consigliere regionale di Open Sinistra FVG