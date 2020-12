La ricchezza dei bambini: diritti nella vita e nella scuola: Evento live con i medici della Twins Father’s Band

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“La ricchezza dei bambini: diritti nella vita e nella scuola” è il titolo dell’evento live che si terrà Venerdì 11 dicembre, dalle ore 18,00 alle ore 20,00, su www.Posso.it, la piattaforma partecipativa ideata da Manuela Cacciamani, Founder di One More Pictures, realizzata da Gennaro Coppola, CEO di Direct2Brain, in collaborazione con Rai Com e con la media partnership di Rai, Rai Cinema, Anica, Videocittà e CEI.

L’evento è organizzato e condotto da Emanuele Caroppo, frontman della Twins Father's Band – la rock band di medici musicisti romani –, per sostenere SOS Villaggi dei Bambini. Interverrà il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, la Prof.ssa Elena Bonetti, che illustrerà le politiche del governo per i bambini e i ragazzi.

Al tavolo tecnico sui diritti e sulla tutela dei minori parteciperanno: Silvio Premoli, Garante per l’Infanzia di Milano; Samantha Tedesco, Responsabile Area Programmi e Advocacy di SOS Villaggi dei Bambini; Angelina Di Prinzio, Servizi Sociali; Oronzo De Iure, chef e testimone diretto dei Villaggi SOS; Veronica Maya, attrice e showgirl; a coordinare il tavolo la giornalista Rai Roberta Ammendola.

L’attore Sebastiano Colla leggerà un brano tratto dal libro Didattica di emergenza e riapertura. Voci dalla scuola, scritto da Emanuele Caroppo e Francesco Alario. Parteciperanno al talk sulla scuola: Mario Rusconi, Presidente di Anp Lazio; Marta Trecco, Direttore del Villaggio SOS Vicenza (testimonianza); Rossella Sonnino, Dirigente Scolastico dell’IC “Regina Elena” di Roma, Francesco Alario e Sebastiano Colla; la discussione sarà condotta da Corrado Zunino, capo servizio Scuola del quotidiano “La Repubblica”. Interverrà anche Giusy Versace, Deputato, membro della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, atleta paralimpica.

“Grazie a Posso.it abbiamo deciso di sensibilizzare il grande pubblico sul fondamentale ruolo della Scuola. Ancora di più in questo periodo di pandemia da COVID-19 è emersa tutta la sua importanza non solo per garantire a bambini e adolescenti la possibilità di costruirsi un solido bagaglio di competenze e di conoscenze ma anche per raggiungere e preservare il benessere psicologico – ha dichiarato il Prof. Emanuele Caroppo –. In altre parole scuola è salute e per ricordarlo abbiamo scelto di farlo proprio al fianco di SOS Villaggi dei Bambini. Mai dimenticare quanti vivono in condizioni di fragilità e di marginalità e chi da anni si impegna nel fare crescere bene le giovanissime generazioni che, ricordiamolo, sono il nostro migliore presente e base del nostro futuro possibile e sostenibile”, conclude Caroppo.

Il dibattito è stimolato dai dati del recente sondaggio realizzato da IPSOS per SOS Villaggi dei Bambini: “Nutrire l'infanzia. Povertà educativa, divario digitale”*. La ricerca è stata condotta su un campione di famiglie italiane e realizzata nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, alla vigilia della Giornata Mondiale dell’Infanzia.

È emerso che cresce rapidamente l’attenzione degli italiani nei confronti delle scelte del governo sulla Scuola, con conseguenze che vanno oltre la funzione educativa. I ragazzi sono stati contenti di tornare a scuola (90%), un rientro affrontato con entusiasmo (50%) nonostante le stringenti misure di sicurezza, verso le quali c’è stata una sostanziale adesione e comprensione (70%). Maggiormente preoccupati i genitori, più per il timore di contagi (25%) che per gli effetti della didattica a distanza (14%). Mentre per quanto riguarda il pasto consumato a scuola, esso si conferma un elemento fondamentale nella vita delle famiglie, dal punto di vista organizzativo ma soprattutto nutrizionale, laddove per molti ragazzi rappresenta invece l’unico pasto veramente completo della giornata (12%).

La Twins Father's Band

È una rock band di medici musicisti romani, amici dai tempi dell’università: Emanuele Caroppo, medico psichiatra della Asl Rm2 e docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore, paroliere e voce del gruppo, nato alla fine degli anni ’80; con lui Emiliano Santacroce, il batterista, oggi medico del lavoro alla Asl Rm5; e Alessandro Cina, radiologo e interventista della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, che suona la chitarra elettrica. Si sono poi aggiunti, alle tastiere, Silvio de Santis, architetto della sanità, e Piero Farina, cardiochirurgo presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

SOS Villaggi dei Bambini

È parte del network di SOS Children’s Villages, la più grande Organizzazione a livello mondiale impegnata da oltre 70 anni nel sostegno di bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle. Lavora con le famiglie d’origine per prevenire le crisi che ne causano la separazione e offre accoglienza di tipo familiare ai bambini che sono privi di cure adeguate. È presente in 136 Paesi e territori, dove aiuta oltre 1 milione di persone tra bambini, bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie. In Italia promuove i diritti di oltre 44.000 bambini e giovani e si prende cura di oltre 1.000 persone tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio. Lo fa attraverso 6 Villaggi SOS – a Trento, Ostuni (Brindisi), Vicenza, Roma, Saronno (Varese), Mantova –, un Programma di affido familiare interculturale a Torino e un Programma di sostegno psico-sociale per Minori Stranieri Non Accompagnati in Calabria.