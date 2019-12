La saggezza di Saro: un moderato futuro da lib-lab per una autonomia politica al servizio dei drammatici problemi della regione. Per ora ci teniamo Fedriga

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Generalmente si pensa che i capovolgimenti di fronte a cui Ferruccio Saro ci ha abituato siano dovuti ad una inquietudine esistenziale del suo modo di fare politica, quasi una ossessione per un gioco a sorpresa in cui essere protagonista.

La domanda da porsi tuttavia va oltre: in questo agitarsi ci sono anche dei contenuti, magari una costanza di riferimenti rispetto ad una formazione culturale e politica che comunque emerge al di là degli eventuali destini personali?

La vicenda di Progetto FVG fa sì che le risposte a questa domanda possano anche essere importanti per il futuro della Regione in cui viviamo, presa oggi in un processo di decadimento e di incapacità di interpretare un futuro che risponda a criteri di interesse generale. Per questo, quanto sta avvenendo in questo periodo con le ristrutturazioni del mondo politico della “destra e del centro” che accompagnano la attuale marcia trionfante della Lega Salvini, diventa un possibile attrattore di dibattito.

Il dato di origine della crisi conflittuale che ha coinvolto una delle forze di maggioranza regionale forse può essere stato originato da casuali tensioni di potere personale ma il dato oggettivo che sta emergendo, e l’Assemblea di Pasian di Prato del 18 dicembre lo ha dimostrato, è stata la constatazione che questo governo regionale non sembra avere né le capacità tecniche né la stoffa politica per confrontarsi adeguatamente con i problemi che affliggono il F-VG in maniera sempre più drammaticamente urgente.

Nel costruire la sua presenza alle elezioni regionale Saro si è a quel tempo imbattuto nell’astro nascente di un imprenditore in cerca di gloria politica, Emidio Bini, e ne è nata una lista elettorale premiata con tre consiglieri. Bini è diventato un assessore “potente” e al Progetto si sono poi aggregati altri eletti timorosi di non trovare più una confortevole casa nell’agitato mondo del centro destra.

Fin da subito dopo le elezioni regionali ed ancora più dopo quelle per il Parlamento Europeo l’evidente vuoto lasciato da Berlusconi indicava uno spazio per la ricostruzione a livello regionale di un soggetto erede della operazione che aveva fatto incontrare in Forza Italia settori elettorali di origine socialista e democristiana. In quel caso il collante era stato determinato dalla ricerca di una cauta modernizzazione italica neo liberista capace di contrastare il rischio che dello stesso percorso economico e sociale si impadronissero gli eredi del PCI. Ambedue progetti convinti di poter scorrazzare nelle praterie della globalizzazione per soddisfare interessi personali e collettivi.

A chi era rivolto il messaggio militante forzista? Al mondo della “gestione” del lavoro e delle professioni, comprese in primis quelle finanziarie e di intermediazione, luogo di emergenze individuali rampanti, da offrire come modello da imitare alle classi medie in cerca di un futuro di successo o semplicemente da ammirare per un popolo attratto da lustrini luccicanti.

Questo mondo, nel momento del crollo delle illusioni e del prevalere come messaggio politico da parte di populismi esasperati nei toni e incapaci di andare oltre alla identificazione dei nemici, ha scelto l’alleanza con la Lega nella convinzione di poterla condizionare. Su questa strada pareva preliminarmente indirizzata in F-VG Autonomia Responsabile, pur nata in precedenza per spinte personali, ma poi surclassata da Progetto FVG che ha convogliato nel suo contenitore una area grigia di centro classico, un tempo si sarebbe detto “dorotea”, pronta a ritrovare vecchie clientele ed a offrirsi quali esperti di governo. Di questi tempi si potrebbe parlare di un bell’esempio di economia politica circolare.

Che poi il percorso individuato da Saro potesse o possa incontrarsi con altri emergenti a livello italiano (ad oggi Toti e la Carfagna tra i più gettonati) nulla di più probabile.

Tutti i commentatori della rottura Saro-Bini-(Fedriga) danno una lettura in termini di controllo di plancia di comando e forse di primo acchito non ci si sbaglia. I brutto, il bello e il cattivo difficilmente stanno insieme a lungo, e solo se costretti si dividono il malloppo. Ma forse in questa vicenda c’è fortunatamente dell’altro. C’è l’accumularsi di situazioni territoriali pesantissime sul piano economico e sociale che stanno imponendosi per la loro evidenza e che non possono essere trascurate nell’evidenziarsi di un conflitto politico.

L’Assemblea del 18 dicembre, quasi un evento costitutivo di una forza politica che ormai si separa da Progetto FVG dopo il licenziamento del suo fondatore da parte del compratore di quote azionarie di maggioranza, di fatto prefigura un cammino su cui può essere utile cercare di far luce.

L’aver invitato l’economista Mattioni a presentare l’evoluzione socio economica del FVG degli ultimi 10 anni significa aver preso coscienza di alcuni elementi fondamentali che oggi caratterizzano lo stato della Regione. La questione della “recessione” che ha colpito dopo il 2008, facendone una delle Regioni perdenti d’Europa, non in grado di recuperare tra il 2013 e il 2019 un nuovo ruolo e un minimo di propulsione economico sociale, richiede una capacità di comprensione e di intervento che vada oltre le attuali capacità della Giunta regionale e della maggioranza che la sostiene. E gli effetti della caduta delle risorse pubbliche disponibili, dovute in prima istanza ai prelievi eccessivi dello stato italiano per la sua situazione debitoria e deficitaria, e successivamente anche ad una riduzione delle entrate per la recessione economica (e del PIL) determinano un crollo progressivo del welfare e della capacità di intervento sociale e di fornitura di servizi. Il mito della ricetta “prima gli italiani” regge ad una prima sbadata lettura propagandistica ma poi non può non crollare di fronte e a dati oggettivi.

Data per condivisa l’analisi, il futuro del nuovo soggetto di Saro appare peraltro in stato embrionale quando cerca di capire dove e come intervenire. E se la società regionale, anche nelle sue inter correlazioni con il mondo, è in grado di farlo. Per ora i messaggi sono della meta indicazioni magari corrette ma piuttosto banali: “fare appello alle forze migliori della società nel mondo della produzione, del lavoro e delle professioni”, “lottare contro la burocrazia che distrugge gli sforzi di creatività dei cittadini”, “porsi l’obiettivo di ricostituire élites politiche in grado di animare la società non con messaggi rivolti alla pancia degli elettori ma anche in grado di guidare e stimolare i cervelli”.

Peraltro viene esclusa qualsiasi volontà di mandare a casa il padrone attuale, Fedriga, troppo forte è ancora il consenso popolare, e non appare chiaro come potrà essere svolta la non banale funzione di suggerimento evoluto ed esperto che in qualche modo il soggetto nuovo di Saro intende svolgere. E inoltre alcuni contenuti di regime, il sovranismo e le sue fobie, frontiere, immigrati, diritti civili, oggi tesoretto leghista, appaiono piuttosto lontani e conflittuali con le considerazioni di stampo lib-lai espresse da Castenetto (Sindaco di Povoletto) nelle conclusioni appassionate del raduno di Pasian di Prato.

Su un ulteriore piano c’è stato un forte richiamo alle responsabilità territoriali in un quadro di coesione regionale senza contrapposizioni tra i diversi territori. Ma si tratta di elementi generici che forse non riescono a comprendere dinamiche nuove di interesse geo politico e geo strategico di cui oggi il Friuli non riesce a vederne le opportunità e forse Trieste le vede anche al di là della realtà. Una classe politica nuova in Friuli e a Trieste deve saper leggere oltre le dinamiche statali e interpretare il territorio per quanto può dare su un piano più vasto.

Forse il successore di Progetto FVG potrà diventare un soggetto utile al territorio ed alla sua autonomia ma, come chiunque oggi dalle nostre parti voglia pensare al futuro, deve saper andare molto oltre ai giochi di un sistema politico ormai devastato.

Giorgio Cavallo