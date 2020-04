La sconcertante sorpresa nell’uovo di Pasqua

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Sconcertante sorpresa nell'uovo di Pasqua che Mareschi Danieli ha confezionato per Confindustria Udine: una petizione, nel drammatico momento storico che il Paese e il mondo sta vivendo, per sostituire Draghi al presidente Conte. Peraltro quel Draghi che nel recente passato parrebbe non essersi esentato da responsabilità, per le sue indicazioni, nel definanziamento della sanità pubblica del nostro Paese.

Di castronerie se ne sentono tante, in questo periodo, tranne che Conte, la cui innegabile preparazione e autorevolezza pare sfugga solo a Confindustria, vada elogiato per la dedizione con cui sta affrontando questa difficile situazione, assumendosi una responsabilità mai toccata ai suoi predecessori.

Ma ci sta che nella noia del confino in casa, qualcuno s'improvvisi statista del momento, come se la soluzione fosse sempre l’altra. Il nostro Paese ha bisogno di unità e il presidente Conte va sostenuto da tutti gli schieramenti politici, non è questo il momento della polemica sterile. La provocazione di Confindustria Udine, associazione di imprenditori che ora si traveste da rivoluzionaria dopo aver assistito inerme al depauperamento dell’Italia, va rispedita al mittente, e sostituita, semmai, con una mia contro-petizione affinché la Mareschi Danieli si faccia sostituire con Càstore o Pollùce.

Rosaria Capozzi consigliere comunale M5S