“La sera dei miracoli” il concerto omaggio a Lucio Dalla al Teatro Pasolini di Cervignano

La stagione musicale del Teatro Pasolini di Cervignano – curata da Euritmica – prosegue martedì 18 febbraio alle 20.45, con La sera dei miracoli, un emozionante omaggio alla storia, alla vita e alle canzoni di Lucio Dalla.

Uno spettacolo speciale per rivivere la storia musicale di uno dei più grandi autori del nostro secolo, con un repertorio che spazia da 4 marzo 1943 a Come è profondo il mare, passando per L’anno che verrà, Caruso e tanti altri classici del cantautore bolognese.

Lo spettacolo è interpretato dalla voce potente di Lorenzo Campani – già noto per il suo ruolo in Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante e per la sua partecipazione a The Voice of Italy – che è il cuore pulsante del progetto.

Campani è affiancato dalla band formata da Luigi Buggio (direzione artistica e tastiere), Marco Vattovani (batteria), Alessandro Leonzini (basso), Marco Locatelli e Ivan Geronazzo (chitarre).

Lo spettacolo si sta affermando nei teatri e piazze italiani come il tributo più autorevole in circolazione al grande Lucio, restituendo l’amore e la riconoscenza infinita per quanto ci ha lasciato questo artista davvero unico nella scena musicale italiana.

Lucio Dalla è stato un cantautore e musicista di straordinario talento: con le sue canzoni, caratterizzate da testi poetici e melodie avvolgenti, ha raccontato storie di vita quotidiana e temi universali, conquistando il cuore di diverse generazioni.

Con successi come “Piazza Grande”, “Futura”, “Caruso” ha saputo innovare e sperimentare, lasciando un’eredità musicale inestimabile che continua a ispirare artisti e appassionati di musica in tutto il mondo; brani sempre attuali d emozionanti, che il pubblico del Teatro Pasolini, a dodici anni dalla scomparsa di Dalla, avrà modo di riascoltare dal vivo in un evento memorabile.

I biglietti per il concerto (intero € 27,00 / ridotto € 22,00 / studenti € 12,00) sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Pasolini, piazza indipendenza 34 a Cervignano del Friuli (tel. 0431.370273) e online sul sito vivaticket.it.