La sfida de turismo sostenibile. Convegno Filcams-Cgil il 28 luglio a Trieste

Il turismo sostenibile come opportunità per il territorio e come fonte di buona occupazione. È il tema del dibattito che si terrà venerdì 28 luglio a Trieste su iniziativa della Filcams, la categoria Cgil attiva in tutti i settori del terziario. In programma nella sala convegni di Autovie Venete, in via Locchi 21/b, a partire dalle 10, i lavori vedranno la presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen e di Monja Caiolo, della segreteria nazionale Filcams.

Parteciperanno inoltre Andrea De Luca, della Filcams Trieste e Gorizia, che aprirà i lavori, i presidenti di Fipe e Federalberghi Trieste, Federica Suban e Guerrino Lanci, l’economista Alessandro Russodell’Ires Fvg, Ambra Canciani in rappresentanza dell’Unione degli Universitari di Udine.