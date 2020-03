La Sindaca di Gradisca rendendo nota la notizia dei contagi al Cpr “ha agito per il bene della collettività e la difesa dei diritti di tutti”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

In una nota a firma Francesco Martines V.Presidente ANCI FVG e Franco Lenarduzzi Responsabile ANCI FVG per i Piccoli Comuni si puntualizza che: "I Sindaci hanno il diritto e il dovere di informare i propri cittadini su quanto accade sul proprio territorio relativamente alla diffusone del contagio da Covid-19. I Sindaci sono i primi responsabili della salute dei cittadini poiché vengono chiamati a rispondere ogni qualvolta si creino problemi di salute sul loro territorio. Hanno, soprattutto in questa situazione di emergenza e di particolare sensibilità delle persone, il dovere di informare con la massima trasparenza perché informare vuol dire creare consapevolezza nei loro cittadini al fine di rispettare in maniera puntuale tutte le misure di prevenzione messe in atto a livello regionale e nazionale. Le accuse mosse dal Sindacato autonomo di polizia (Sap) alla Sindaca di Gradisca d’Isonzo in merito alla diffusione della notizia del contagio all’interno del CPR della sua città, non solo non trovano alcun fondamento giuridico ma sono prive di buon senso. Lo stesso che il Sap invece pretende dalla prima cittadina. A nessuno sfugge infatti che all’interno del Cpr la conoscenza del caso è difficilmente oscurabile a quanti sono trattenuti nel centro, siano essi i migranti che gli operatori. Se l’intento del Sap era quello di evitare che i soli migranti venissero a conoscenza di quanto accade, ciò costituisce un grave pregiudizio nei confronti loro e delle loro famiglie.

Diamo per scontato, infatti, che gli operatori della polizia siano invece stati messi a conoscenza del contagio per la miglior tutela della loro stessa salute. Qual è allora l’intento di non diffondere la notizia: creare differenze di tutela tra operatori e migranti? Oppure non far uscire la notizia al di fuori delle mura del CPR e in questo modo impedire ai cittadini di Gradisca d’Isonzo e della Regione di conoscere quanto accade al suo interno e come viene gestito il contagio? Norme, diritti, trasparenza e tutela dovrebbero essere i principi a cui si ispira un sindacato".