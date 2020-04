La sopravvivenza sociale nel dopo virus come precondizione per il futuro

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

E’ difficile orientarsi nel vertiginoso movimento dei soldi richiesti e considerati necessari per affrontare le conseguenze di questa fase di di epidemia SARS-CoV-2. E’ chiaro che avere più soldi a disposizione è meglio che averne di meno, come spiegava un noto filosofo, ma sarebbe opportuno cominciare a chiarire quello che serve per riparare le falle immediate e quello che va proiettato nel futuro, anche sulla base di scelte sul piano economico, culturale e politico che appaiono piuttosto divergenti. Per stare su un piano grossolano basta pensare a Trump e alla Van der Leyen, non sapendo cosa ha in testa Xi Jinping.

Penso che ragionare proprio in termini di necessità di sopravvivenza sia il punto di partenza che merita un esame specifico. Proprio perché il mantenimento di un livello accettabile di coesione sociale è una precondizione senza la quale qualsiasi progetto proiettato sul futuro rischia di non avere basi. Non si tratta di mettere in secondo piano la spinta dei soggetti della produzione manifatturiera e dei servizi alle imprese stesse, ma di saper scindere metodologicamente lo spazio dei problemi.

Questo vale per la presente ondata ma è una lezione da tenere ben presente anche se l’evoluzione futura, tra crisi e ricostruzione, come prevede Parag Khanna non sarà a V ma a W.

Per ritrovare un minimo di coesione sociale

I filoni sociali da esplorare per garantire livelli di sopravvivenza rispetto al crearsi di condizioni insostenibili sono moltissimi. Riguardano famiglie in cui sono spariti i redditi, in presenza o meno di figli, persone singole che oltre ad avere necessità basilari di vita si trovano tagliate fuori da rapporti sociali che ne sostenevano un minimo di relazioni sociali, tutto il vasto mondo dell’emarginazione e della precarietà che comunque la società di oggi produce.

E riguardano una miriade di attività economiche autonome che la forzata chiusura mette in ginocchio soprattutto laddove si basa su una gestione rapida delle entrate e delle uscite: da qui ne deriva l’impossibilità di pagare affitti, retribuire i rari dipendenti, approvvigionarsi di scorte, etc. Naturalmente le attività sono molto diverse tra loro e diventa indispensabile riuscire a classificare con giustizia la graduatoria dei bisogni. Alcune di queste attività possono riprendere la normalità precedente, probabilmente con gradualità, altre invece potranno vedere ridursi la propria capacità di riportarsi a volumi di affari adeguati e quindi avranno bisogno non solo di sostegno finanziario ma soprattutto di capacità di interpretare la situazione.

Si tratta in ogni caso di interventi urgenti necessari anche per garantire quel livello di coesione sociale che è la base di un vivere civile in una realtà come la nostra. In questo momento ci sono misure annunciate rivolte un po’ a tutti e in alcuni casi anche praticate. Ci sono ritardi da recuperare come per alcune forme di cassa integrazione e per i contributi a fondo perduto per mancato reddito a lavoratori autonomi (partite IVA), ma si tratta di meccanismi automatici decisi che credo rapidamente andranno a regime (speriamo breve).

Nella pratica delle diverse realtà si stanno evidenziando una molteplicità di sfaccettature, legate anche alle diversità degli strumenti di integrazione o sostituzione del reddito che sono presenti in Italia, tra azione dello Stato e delle diverse Regioni, senza dimenticare che storicamente questo ruolo di assistenza primaria sull’alimentazione, sull’abitare e sulla cura dei figli vedeva in prima linea le amministrazioni comunali.

Un indispensabile spazio di protagonismo per i Comuni

Credo che il primo salto di qualità che dovrà derivare da questa vicenda è proprio quello di fare di nuovo del Comune l’istituzione responsabile di governare gli elementi basilari di vita dei propri cittadini e di chi si trova in quel momento a risiedere nel territorio comunale. Si tratta di attribuire funzioni di presidio in grado di poter incidere su tutti gli strumenti che lo Stato sociale nelle sue articolazioni mette a disposizione razionalizzandone l’uso e vigilando che nessuno ne rimanga escluso. Ma per fare questo bisogna ridare capacità reale di intervento alle realtà comunali in competenze e personale in grado di farlo. Così come la pandemia ci ha dimostrato l’inadeguatezza delle strutture sanitarie per questo tipo di esigenza, così analogamente nel tempo è stata distrutta la capacità dell’ente territoriale di “governare” dal basso il sistema del welfare di carattere primario.

Questo vale sia per quanto riguarda le famiglie e le persone singole, ma è anche una indicazione per intervenire su quel livello di attività economiche che connotano la realtà locale e sono indirizzate prioritariamente ad un mercato di prossimità. Peraltro si tratta anche di attività che potranno essere trasformate sostanzialmente proprio dalle misure di distanziamento sociale che la coda dell’epidemia ci porterà dietro. Fermo restando che livelli di leale collaborazione tra Stato e Regioni dovranno costruire una dimensione quadro praticabile, le caratteristiche di dettaglio devono essere armonizzate alla dimensione territoriale e trovare lì possibili forme di elasticità.

A tale proposito mi pare utile mettere in evidenza un aspetto che emerge poco in questi giorni in cui si discute peraltro di fantasiose soluzioni per riprendere le attività ed al contempo mantenere distanziamenti e sicurezza per le persone. I costi di queste modifiche possono incidere fortemente sugli incassi, sul personale, sulle trasformazioni degli ambienti etc. e giocoforza potranno tradursi in aumento dei costi per gli acquirenti di beni e servizi. Quindi si potranno determinare fenomeni inflattivi non banali. In un quadro di entrate per retribuzioni non sicuramente in espansione tutto ciò non può che raffreddare la domanda e l’economia. Si consideri anche che in frangenti come questi la tendenza a spendere da parte dei consumatori nell’incertezza dell’avvenire già di per sé diventa più bassa e, se può, si orienta verso il risparmio. Ci troviamo di fronte ad una situazione che potrebbe innescare una possibile fase di stagflazione (recessione e inflazione in contemporanea). Come noto dall’esempio degli anni 70, questa è una situazione ben difficile per uno Stato come l’Italia il cui unico vantaggio a breve può essere quello di una riduzione del valore del debito per immediatamente dopo doverlo rimpolpare.

Quindi il problema della gestione della politica dei prezzi nel dopo epidemia non è certamente una questione da trascurare. E forse in questo campo la capacità dei Comuni di trovare soluzioni non costose per il distanziamento sociale possono essere di valido aiuto.

Non di solo virus si muore

C’è infine un ulteriore questione conseguenza indiretta della epidemia che comincia ad avere alcuni segnali di attenzione ma che non credo sia stata messa sufficientemente in evidenza. Il sistema sanitario si è trovato impreparato di fronte ad un “improvviso” bisogno di risposte da parte di una moltitudine di situazioni create dalla diffusione del virus ed ha risposto, per quel che riguarda il F-VG, con una certa efficienza. Ma per fare questo tutto il sistema sanitario si è concentrato sul virus, sia per quanto riguarda l’impegno di strutture e personale, sia per evitare potenziali situazioni di focolaio nelle proprie attività. Da qui il blocco di gran parte delle prestazioni ambulatoriali in una situazione che di per sé era deficitaria da ben prima dell’epidemia. Le polemiche sulle prenotazioni ed i ritardi accumulati sono stato negli ultimi anni il lamento di fondo sul nostro sistema sanitario.

Il blocco delle attività ambulatoriali (pubbliche e private) e un vero e proprio terrore che ha coinvolto tutti sul rischio di contagio nell’avvicinarsi a qualsiasi presidio sanitario ha probabilmente prodotto danni forti su patologie varie, in particolare di persone anziane la cui vita è scandita da continue revisioni di “riparazione”. E’ ormai opinione comune e diffusa che molti aggravamenti e probabilmente anche decessi sono stati causati da questa situazione. Non penso di ergermi a profeta nel prevedere un acuirsi di contenzioso che andrà ad aggiungersi a quello sulle situazioni critiche gestite in rapporto all’epidemia.

Accanto perciò ad un ripensamento serio sull’organizzazione sanitaria sul rapporto ospedale-territorio, sarebbe opportuno che la Regione F-VG aprisse una inchiesta su questo tema, non tanto per definire colpe individuali ma proprio per capire la portata della vicenda. E partire da qui anche per affrontare in maniera decisa il tema della decenza temporale nel rispondere in una fase normale alle richieste dei medici di base e dei cittadini. Non serve molto dichiarare di avere pieno rispetto per gli anziani a riguardo del Coronavirus e andare letteralmente a farfalle per quanto riguarda l’intero universo delle prestazioni richieste.

Giorgio Cavallo