La stagione 2024- 2025 del Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli: crescono le presenze con quasi 10.000 spettatori

A chiusura della stagione 2024/2025 del Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli si è svolta l’Assemblea dei Soci che ha approvato i bilanci consuntivi e preventivi dell’Associazione culturale Teatro Pasolini e ha valutato il riscontro in termini di attività e di partecipazione del pubblico alle diverse proposte che come sempre, caratterizzano la 25ennale attività del Teatro curata da Euritmica, CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e Cooperativa Bonawentura.

Un risultato che l’Assessore alla cultura del Comune di Cervignano del Friuli Cristian Zanfabro commenta: “Ci riteniamo molto soddisfatti della stagione appena conclusa, che ha fatto registrare numeri importanti, segnando un ulteriore aumento di presenza e partecipazione. È dalla stagione 22/23 che i numeri sono in costante crescita così come il riscontro del pubblico che non manca nel far pervenire commenti di apprezzamento. Ringraziamo Euritmica , CSS e Bonawentura per il lavoro, sottolineando il grande affiatamento ed intesa instaurati con l’amministrazione nella redazione dei programmi. La crescita degli abbonamenti e delle presenze hanno ancora una volta evidenziato l’importanza della Cultura e, soprattutto, che c’è ancora voglia di “sapere” e “scoprire”.

Giancarlo Velliscig, presidente dell’Associazione culturale Teatro Pasolini sottolinea che “È stata una stagione molto positiva sotto ogni aspetto nella quale abbiamo riscontrato una crescente attenzione, partecipazione ed apprezzamento da parte di un pubblico sempre maggiore che ha segnato presenze medie superiori anche al pre-Covid.

L’affetto e la frequentazione da parte del pubblico testimoniano del ruolo fondamentale di questo Teatro per un’intera comunità che si estende ormai ben oltre i confini del cervignanese e della Bassa; il bilancio recentemente approvato evidenzia poi una gestione virtuosa che, anche dopo aver completamente sostituito l’impianto di riscaldamento e rinnovato l’immagine e la funzionalità del sito internet, chiudendo senza debolezza grazie ai positivi risultati di biglietteria e al sostegno istituzionale da parte della Regione Friuli Venezia Giulia , del Comune di Cervignano del Friuli e della Fondazione Friuli , partner che da sempre sostiene il nostro lavoro. Un notevole risultato ottenuto comunque grazie alla alta proposta artistica garantita dai soci che curano le diverse programmazioni”.

Per quanto riguarda la stagione firmata da Euritmica ha chiuso i suoi 11 eventi musicali con una presenza di 2601 spettatori (+12%), con un incremento di abbonamenti del 15% rispetto alla stagione precedente. Oltre ai concerti che hanno come sempre spaziato trasversalmente tra i generi della modernità, è stato incentivato il rapporto con gli Istituti scolastici cervignanesi con il progetto Jazz Sessions che ha visto la partecipazione di centinaia di ragazzi alle diverse serate.

La Stagione di teatro e danza a cura del CSS registra 2.333 spettatori alle 11 serate , oltre 5.000 fra bambini, ragazzi e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, dai plessi dell’infanzia alle primarie, medie e superiori partecipanti alle 52 matinée ContattoTIG Teatro per l’infanzia e la gioventù , ai quattro laboratori per educatori culturali e insegnanti Fare Teatro e al laboratorio La Meglio gioventù.

“Le scelte attente alla varietà delle proposte – commenta Rita Maffei co-direttrice artistica del CSS – ci hanno consentito di raccogliere apprezzamenti da tutte le fasce di pubblico. Commedie interpretate da grandi attori come Ugo Dighero, Enzo Decaro e Giuseppe Cederna, Caterina Guzzanti spettacoli con temi profondi, come Salam/Shalom Due Padri sull’orrore dei massacri in Israele e Palestina, Autoritratto di Davide Enia sulla mafia e Le Gratitudini , una tenera storia sulla perdita della memoria, la danza di Arearea con BO.LE.RO e l’emozionante Balletto di Mosca con Il Lago dei Cigni, il Teatro Incerto e Maratona di New York in friulano: tutte queste proposte hanno inanellato una serie di successi che hanno creato una stagione, unica nel territorio, di Teatro Popolare d’Arte aperto a tutti”.

La stagione cinematografica al Teatro Pasolini ha visto un incremento considerevole di spettatori , registrando un aumento in percentuale vicino al 30%.

“Possiamo dire – commenta Marco Puntin curatore della sezione cinema della Cooperativa Bonawentura – che il risultato è principalmente merito di un pubblico attento e preparato, pronto ad accogliere le linee guida di una programmazione rivolta innanzitutto a favore di un cinema di qualità per la firma dei più importanti registi e delle interpretazioni delle migliori attrici e attori della scena italiana. Ma il cinema al Teatro Pasolini non si ferma mai e proseguirà per tutta l’estate, anche quest’anno dal 13 giugno al 20 settembre attaccheremo alla campagna “Cinema Revolution – La rivoluzione continua” che trasformerà i mesi più caldi in una stagione straordinaria di film e promozioni, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura”.

A queste giornate si aggiungono oltre 50 giornate riservate alla programmazione diretta od ospitata dal Comune di Cervignano del Friuli dove hanno trovato spazio, tra gli altri, il Festival del Coraggio e le numerose attività delle varie Associazioni sociali e culturali locali, con cui il Teatro è in costante e positivo rapporto.