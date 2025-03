La storia al tempo dell’oggi, conferenza Scuola superiore “di Toppo Wassermann” a Udine

Quali le sfide che la storia e gli storici si trovano ad affrontare nel tentativo di interpretare il mondo contemporaneo? E come affrontarle, tra deriva identitarie, cancel culture e una “storia-fai-da-te”, che all’analisi delle fonti e al metodo storiografico preferisce le narrazioni, spesso arbitrarie, emotive e impressionistiche, fondate sulla memoria di singoli gruppi? Queste le domande alla base dell’incontro “La storia al tempo dell’oggi” che la Scuola superiore “di Toppo Wassermann” dell’Università di Udine ha organizzato per giovedì 27 marzo , alle 17.30 . Nella sala Pasolini di Palazzo di Toppo Wassermann (via Gemona 92, Udine) ne parlerà Francesco Benigno , docente di storia moderna nella Scuola Normale Superiore di Pisa. In dialogo con Brunello Lotti , docente di storia della filosofia dell’Ateneo friulano, Benigno rifletterà sulle sfide che la storia e gli storici si trovano ad affrontare. Francesco Benigno si è occupato di politica europea e di rivoluzioni dell’età moderna, di terrorismo e di criminalità organizzata. Tra i suoi libri recenti: “Le parole del tempo. storiografia” (Officina Libraria, 2021).