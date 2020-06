La storia con i “se”: Tolmezzo, proiezione on line

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Venerdì 19 giugno proiezione on line del documentario di storia controfattuale “Guerra, effetto Doppler” realizzato dagli studenti del Liceo Scientifico di Tolmezzo.

E se la storia non fosse andata così? Come sarebbe diversa la condizione attuale dell’umanità se, per l’intervento dello “Spirito del mondo” o a causa di una lieve perturbazione nel flusso degli eventi, alcuni fatti del passato non si fossero svolti come li conosciamo? Si può ragionare di storia con i “se”?

A sentire gli studenti della classe 4^Adel Liceo Scientifico dell’Isis “Paschini-Linussio” di Tolmezzo, autori del documentario “Guerra, effetto Doppler”, parrebbe di sì.

Nel mese di gennaio, prima della chiusura a causa dell’emergenza Coronavirus, gli studenti della classe hanno partecipato a un laboratorio per la realizzazione di un documentario di “Storia controfattuale”, in cui sono state ricostruite le vicende economiche, sociali e geopolitiche che sarebbero seguite alla vittoria degli Imperi centrali e se l’Italia durante la prima guerra mondiale fosse stata sconfitta.

Il progetto, inserito all’interno dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento promossi dall’Istituto superiore della Carnia e dell’Alto Friuli, è stato coordinato dagli storici ed esperti di nuovi media Alessandro Cattunare Andrea Colbacchinidell’Associazione 47|04di Gorizia, con la consulenza storica di Roberto Todero.

Gli studenti hanno ricostruito uno scenario alternativo, ipotizzando cosa sarebbe successo nel “biennio rosso”, nei due anni successivi al primo conflitto mondiale, se la Germania e l’Impero austroungarico avessero vinto la guerra. La realizzazione del documentario ha quindi permesso di approfondire le cause e i nessi tra i diversi eventi storici, il ruolo dei protagonisti, piccoli e grandi, e soprattutto di valutare quanto i documenti e le immagini siano in grado di confermare la veridicità storica.

Il documentario “Guerra, effetto Doppler”sarà proposto in streaming venerdì 19 giugnoalle ore 18.00.Le indicazioni per accedere alla diretta on linesaranno disponibili sul sito dell’Istituto “Paschini-Linussio” www.paschinilinussio.edu.it.

La visione sarà preceduta da una breve presentazione “a distanza” a cui parteciperanno il Dirigente Andrea Battaglia, la Coordinatrice della classe Paola Fontaninie il Coordinatore del progetto Alessandro Cattunar. Alla fine della proiezione, alle ore 18.45 circa, si svolgerà un breve momento di dibattito e confronto con gli studenti e con coloro che vorranno partecipare.