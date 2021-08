La sveglia

In questi giorni, a leggere la stampa locale, come da sempre del resto, sembra che tutte le cose buone siano merito del governo regionale, mentre ciò che non funziona sia sempre causa di Roma.

E vabbè una classe dirigente piccola piccola come la nostra non può fare di meglio , ma i cittadini di questa regione si meritano di più.

È tempo di pensarci per coloro i quali credono che il nostro futuro non possa essere consegnato nelle mani dei neo fascisti del duemila né lasciato a una politica che si fa scudo delle colpe vere o presunte degli altri.

Forse è il caso di mettere una sveglia…

Zihal