La via della seta diventa via dei rifiuti, scoperto dalla GdF di Pordenone traffico illecito con la Cina. Maxi operazione in tutta Italia, 58 indagati

La notizia è ancora frammentaria ma è in corso una maxi operazione della Guardia di Finanza di Pordenone su delega della Direzione Antimafia di Trieste, operazione che interessa diverse regioni italiane, legata al traffico illecito di rifiuti verso la Cina. L'operazione, denominata 'Via della Seta', avrebbe visto l'esecuzione di diversi arresti, perquisizioni e sequestri in molte regioni italiane, unico dato ora disponibile il numero degli indagate, ben 58 persone. L'indagine delle Fiamme gialle ha portato alla luce una frode fiscale di 300 milioni euro, con tanto di trasferimento occulto in Cina di 150 milioni di euro.