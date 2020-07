“La via della seta oggi” Webinar con il prof. Romano Prodi

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Nell’ambito delle attività di ricerca del progetto PRIN dal titolo “Belt and Road Initiative”, da parte di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Università di Genova, dell’Insubria e di Trieste, il giorno 8 Luglio 2020 alle ore 11:00 si svolgerà un incontro in modalità Webinar, avente ad oggetto “La Via della Seta oggi”.

L’incontro sarà aperto da una relazione introduttiva del Prof. Romano Prodi, già Presidente del Consiglio dei Ministri e Presidente della Commissione Europea, e vedrà gli interventi del Dott. Davide Cucino (già Presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina) e del Prof. Roberto Pagani (Addetto scientifico del Consolato Generale d’Italia di Shanghai).

Per maggiori informazioni: prof. Angelo Venchiarutti, Università di Trieste (avenchiarutti@units.it)