La vicenda Tagliamento/Latisana si arricchisce di nuovi capitoli

In merito alla vicenda Tagliamento/Latisana il 29 agosto scorso l’associazione Onlus A.C.Q.U.A ha presentato una integrazione all’esposto che la stessa associazione aveva presentato il 23.01.2025. Si legge nell’integrazione:

Spett. Autorità questa Onlus ha ottenuto dall’Ente di Latisana, il 25 u s, un fascicolo richiesto da questa associazione, relativo alla costruzione di un nuovo edificio ora in costruzione nel territorio comunale malgrado la distanza sia soltanto 80 mt ca dall’argine del fiume Tagliamento. Il relativo incartamento rivela che il rischio idraulico per il luogo è attestato R2 e la relazione paesaggistica riporta che l’inserimento di una nuova abitazione, come da foto allegata, è possibile in quanto è vicina ad altre abitazioni. Paradossalmente proprio in questi giorni e nello stesso comune circola una petizione di un Comitato alluvione, peraltro senza indicarne i promotori. Inoltre si vedono appese fotografie del disastroso evento alluvionale avvenuto 60 anni fa, il 2.9.1965, montate su cartelloni in varie parti della città, questo evento ha coinvolto gran parte del territorio regionale. I Media riportano un costo di 80.000 €, finanziato dalla regione, per commemorare la vicenda. Riteniamo questi fatti fuorvianti e mistificatori atti forse a incutere timore? Tant’è vero che dopo quel disastro sono stati alzati e diaframmati gli argini del fiume Tagliamento, pertanto ora notevolmente più sicuro”.

Dossier Esposto Tagl.23 01 25