La voce di un caregiver. Michele Roveredo racconta a Dignano (Ud) la sua esperienza accanto alla madre malata di SLA

Prosegue anche a Dignano il percorso di incontri dedicati ai caregiver familiari, promosso nell’ambito delle iniziative per l’invecchiamento attivo e il sostegno a chi si prende cura ogni giorno di un proprio caro.

L’appuntamento, in programma per il 4 novembre alle ore 20.30 nella sala riunioni del Municipio, vedrà la partecipazione di Michele Roveredo, fondatore dell’associazione ASLA PN, impegnata nella sensibilizzazione sulle malattie neurodegenerative e nel supporto alle famiglie che affrontano la dura realtà della SLA.

Durante la serata Roveredo condividerà la sua esperienza personale di figlio e caregiver, un percorso lungo e complesso accanto alla madre malata, che oggi diventa racconto, riflessione e testimonianza viva.

Un’occasione per fermarsi ad ascoltare, per ritrovarsi nelle storie degli altri e comprendere quanto sia importante la solidarietà quando la malattia entra nella vita familiare.

L’incontro sarà inoltre un momento di sostegno concreto alle attività dell’associazione ASLA PN: sarà infatti possibile contribuire con offerte libere a favore dei progetti illustrati da Roveredo stesso.