Laboratori fra scienza e archeologia: 12 novembre all’Immaginario Scientifico di Trieste

Il 12 e il 26 novembre l’Immaginario Scientifico di Trieste e il Museo archeologico nazionale di Aquileia saranno i protagonisti di un inedito scambio di laboratori che consentirà di far dialogare scienza e archeologia attraverso attività di sperimentazione pratica e interattiva.

Dopo la collaborazione avviata in occasione di Barcolana 55, Immaginario Scientifico e il sito Unesco di Aquileia continuano a lavorare in sinergia, con il coordinamento della Fondazione Aquileia, per proporre attività innovative e trasversali rivolte in particolare al pubblico delle famiglie.

Il primo incontro è in programma domenica 12 novembre nella sede di Trieste dell’Immaginario Scientifico, al Magazzino 26, a partire dalle ore 10.30: le archeologhe del museo di Aquileia condurranno i ragazzi in un percorso di approfondimento “Pala, piccone e…tablet: l’archeologo 4.0” dedicato all’analisi e alla catalogazione dei reperti archeologici, sperimentando i metodi più tradizionali e le nuove tecnologie digitali.

Domenica 26 novembre toccherà agli operatori didattici dell’Immaginario Scientifico andare in trasferta ad Aquileia, nel Museo archeologico nazionale. Durante l’attività “A vele spiegate” (che si ripete alle 10.30, alle 11.00, alle 11.30 e alle 12.00) verrà approfondito il tema della navigazione antica attraverso semplici esperimenti sul galleggiamento e sulla fisica della vela, per spiegare come si svolgevano i trasporti marittimi e come viaggiavano le navi onerarie che animavano il porto antico di Aquileia.

Gli appuntamenti sono rivolti a tutti, adulti e bambini dai 9 anni in su. Tutte le attività sono comprese nel costo d’ingresso dei rispettivi musei e non è richiesta la prenotazione. Per ulteriori informazioni museoarcheoaquileiadidattica@cultura.gov.it