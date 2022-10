Laboratorio di Street Art a Tolmezzo. I giovani della montagna immaginano la loro Europa

Nell’ambito dell’Anno Europeo dei Giovani, dedicato al coinvolgimento attivo della gioventù europea nella costruzione di un futuro; più verde, più inclusivo e più digitale, il Centro EUROPE DIRECT Carnia organizza, in collaborazione con la cooperativa sociale Cramars, un Laboratorio di Street Art a Tolmezzo dal titolo “I GIOVANI DELLA MONTAGNA IMMAGINANO LA LORO EUROPA”. Il laboratorio, dedicato alle ragazze e ai ragazzi della montagna e alla loro idea d’Europa, prevede una parte introduttiva incentrata su un dialogo aperto con i partecipanti sulla loro idea dell’Europa e su come attuare concretamente sul nostro territorio la strategia dell’UE per la gioventù, la quale si concentra su 11 obiettivi e tre parole chiave: mobilitare, collegare, responsabilizzare. Ai partecipanti verranno quindi messi a disposizione pannelli, bombolette spray e pennelli e un laboratorio pratico di “Street Art” all’interno del quale potranno rappresentare creativamente la loro Europa in un’esplosione di forme e colori. Le loro opere saranno successivamente presentate in un evento pubblico e messe a disposizione delle scuole e delle istituzioni interessate, dal livello locale a quello europeo, in una mostra itinerante sul tema “L’Europa vista dai giovani della montagna friulana”. Il laboratorio, a numero chiuso, si sviluppa dai primi di novembre e termina entro la prima metà di dicembre. È aperto a giovani nella fascia di età dai 18 ai 30 anni. Le attività gratuite si svolgono sia in presenza a Tolmezzo in varie sedi, sia a distanza.

Le iscrizioni sono aperte dal 14 al 28 ottobre. Per partecipare è sufficiente inviare una mail con la propria adesione e i propri dati – Nome, Cognome, età, indirizzo e-mail e numero di telefono – alla referente dell’attività saradanelon@coopcramars.it . Dal 2021, il Centro Europe Direct Carnia è attivo sul territorio della montagna friulana promuovendo la conoscenza delle istituzioni europee e favorendo la partecipazione dei cittadini al processo democratico europeo. Organizziamo attività sui principali temi europei finalizzate a diffondere informazioni corrette e aggiornate sulle iniziative della Ue, con particolare riferimento a contenuti di interesse per il nostro territorio, e a promuovere la cittadinanza europea attiva, portando la voce dei cittadini direttamente alle istituzioni europee. Per maggiori informazioni EUROPE DIRECT Carnia: europedirect@carnia.comunitafvg.it | tel: 0433 487703