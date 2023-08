Laboratorio teatrale dentro la fiaba, da lunedì 28 la settimana di lavoro al Teatro Comunale di Cormons

Inizieranno lunedì 28 agosto (e andranno avanti fino al 2 settembre) le lezioni dell’ultimo modulo del laboratorio teatrale ‘Dentro la fiaba’ promosso da ArtistiAssociati – Centro di Produzione Teatrale, al teatro Comunale di Cormons. Il corso, destinato ai bambini nati dal 2012 al 2016, culminerà con la performance finale sabato 2 settembre alle 12.

Ricordiamo che sono ancora disponibili alcuni posti: sarà possibile iscriversi esclusivamente on line compilando il form in ogni sua parte; il form si bloccherà automaticamente una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti.

Le lezioni si svolgeranno tutti i giorni dalle 9 alle 13. Il laboratorio ‘Dentro la fiaba’, diventato ormai un punto di riferimento per molti ragazzi, sarà condotto da Camilla Tuzzi.

Dentro la fiaba è un laboratorio teatrale in cui ogni bambino è parte attiva di un progetto scenico di interscambio e inclusione: gli ‘aspiranti attori’ saranno incoraggiati ad esprimere le proprie potenzialità in uno splendido progetto di gruppo che porterà alla creazione di una fiaba.

Sei giorni per giocare e mettere in scena i propri talenti vincendo le proprie inibizioni! In un contesto di ascolto, comunicazione e scambio reciproco, si condurranno i bambini a vivere la dimensione teatrale con naturalezza e spontaneità, consapevolezza e comune senso di responsabilità.

Il corso partirà dagli esercizi per socializzare passando a quelli di appropriazione dello spazio. I riferimenti alla percezione sensoriale e alla corporeità saranno approfonditi con i giochi sullo strumento corpo e sulla gestualità. Non mancheranno momenti musicali per esplorare il senso del ritmo e sperimentare con la voce cantata. Con l’improvvisazione entreremo nel vivo dell’evento teatrale. Alla fine si aprirà il sipario e lo spettacolo avrà inizio!