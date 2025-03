“L’acqua, la vigna, il vino”. Il Festival dell’Acqua di Staranzano in “trasferta” a Mariano del Friuli

Il Festival dell’Acqua torna con una nuova anteprima, mentre lavora alacremente alla terza edizione che si terrà a Staranzano e dintorni dal 22 al 25 maggio 2025 .

L’anteprima è attesa giovedì 27 marzo a Mariano del Friuli ed è ospitata dall’Azienda Vinicola Vie di Romans. L’incontro – a ingresso libero – porta il titolo “L’acqua, la vigna, il vino” e indaga come la viticoltura friulana ei suoi vini simbolo devono affrontare l’emergenza climatica e la crisi delle risorse idriche .

Al centro dell’incontro la riflessione su come stanno cambiando le condizioni dei vigneti storici e di quelli attuali; su quali prospettive esistono per il loro futuro; su come reagiranno al cambiamento climatico i vitigni che hanno scritto la storia della regione: tocai, ribolla, merlot, schioppettino,…

Avremo ancora i vini che conosciamo nel calice? E come muterà il paesaggio? Ma soprattutto cosa c’è nel dna della viticoltura friulana e cosa è cambiato nel “secolo breve”?

Queste alcune delle domande che affronteranno i protagonisti dell’incontro, dalla giornalista condotta Simonetta Lorigliola che intervisterà Andrea Cicogna , climatologo e Carlo Petrussi , agronomo e profondo conoscitore della viticoltura storica friulana.

Simonetta Lorigliola è giornalista e autrice. Si occupa di cultura materiale. È nata e cresciuta in Friuli. Si è laureata in Filosofia all’Università degli Studi di Trieste. Ha collaborato con Luigi Veronelli nella sua rivista EV. Vini, cibi intelligenze e dal 2008 collabora con il Seminario Permanente Luigi Veronelli di cui è oggi Caporedattrice. Con DeriveApprodi (Roma) ha pubblicato: “Terra e libertà/Critical wine” (2004); “È un vino paesaggio.Teorie e pratiche di un vignaiolo planetario in Friuli” (2018); Eolie enoiche. Racconti di vini, di isole, di vignaioli sensibili alla terra” (2021).

Andrea Cicogna , climatologo e agrometeorologo, è Responsabile della funzione “Clima, dati e monitoraggio” presso l’Osservatorio meteorologico dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) in Friuli-Venezia Giulia.

Carlo Petrussi , uno dei massimi conoscitori dei vigneti storici della regione, ha vinto nel 2024 l’”Old Wine Hero Award” perché con il suo lavoro pluridecennale ha salvato diverse specie delle storiche viti in regione e molte specie di alberi da frutto, anch’essi in via di estinzione. Si pone nei confronti dei cambiamenti riflettendo su come la salvaguardia delle piante da frutto (e delle piante in generale) sia un problema culturale, di metodo, di investimenti, oggi poco orientati al futuro.

Al termine dell’incontro verrà offerto un aperitivo con i vini dei vignaioli della zona . Si ringrazia l’Azienda Vie di Romans per l’ospitalità.