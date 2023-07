L’adorable Bel-Boul ad Armonie in città. La seconda esecuzione italiana dell’opera di Massenet martedì a Udine

Dopo la prima assoluta italiana a Martina Franca, in Puglia, arriva a Udine per un’esecuzione imperdibile L’adorable Bel-Boul di Jules Massenet. Martedì 25 luglio, alle 20:30, andrà in scena nella Corte di Palazzo Morpurgo la deliziosa operetta in un atto, su libretto di Louis Gallet e Paul Poirson, del 1873; un’assoluta rarità di Jules Massenet, conosciuto in Italia per una minima parte del suo corposo repertorio. L’adorable Bel-Boul non ha mai avuto esecuzioni italiane e la Fondazione Paolo Grassi propone al pubblico questa sua produzione proprio in occasione del 150° anniversario della composizione dell’opera, presentata per l’occasione in forma di concerto per la direzione di Francisco Soriano. Sul palcoscenico Helena Ressurreiçao (Zaï-za), Ronja Weyhenmeyer (Fatime), Eugenio Maria Degiacomi (Ali Bazar), Juan José Ramos Diaz (Sidi-Toupi) e Stefano Roberto Moysés Colucci (Hassan). L’adorable Bel-Boul occupa un posto speciale nel corpus compositivo di Massenet: una favola o una storia fiabesca, a seconda di come la si voglia interpretare, in un luogo magico e misterioso come Samarcanda dove tutto può succedere; ma soprattutto dove si può incontrare chiunque. Una drammaturgia semplice, ma efficace per arrivare al lieto fine, godendo dell’avventura e conoscendo i personaggi e le loro vicende.

Ad anticipare l’ouverture, alcune splendide pagine del compositore, ovvero “L’Âme des Fleures”, “Le Poème des Fleurs”, “Oh! Si les fleurs avaient des yeux”, “Berceuse”, “Guitare”. Questo evento è organizzato da Fvg Orchestra, in collaborazione con Armonie in Città, rassegna curata dalla Fondazione Luigi Bon e realizzata grazie al sostegno del Comune di Udine, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura e di CiviBank, oltre al mecenatismo di molti sostenitori, tra cui la Fondazione Friuli. L’ingresso prevede un biglietto di soli 5,00 €, acquistabile a partire dalle ore 19:45 presso Corte Morpurgo. In caso di maltempo il concerto si terrà presso l’Oratorio del Cristo a Udine. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.fondazionebon.com,