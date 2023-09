L’allerta arriva sullo smartphone, si chiama “IT – Alert” ed è il sistema di allarme alla popolazione per possibile calamità

Si chiama “IT – Alert” il sistema di allarme alla popolazione via smartphone in caso di gravi emergenze. Oggi si è svolta la presentazione a Palmanova. Si sentirà un bip lungo e all’unisono, tutti i telefoni cellulari del Friuli Venezia Giulia squilleranno martedì 12 settembre , alle 12, e tutti, saranno raggiunti da un messaggio di test IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Sarà un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. L’obiettivo è testare l’attività di informazione e comunicazione ai cittadini in situazioni di emergenza. Sarà scritto: “Avvisi di emergenza. IT-Alert. Questo è un messaggio di test del sistema di allarme italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza”. Lo stesso testo sarà riportato in inglese. Superata la fase di sperimentazione, IT-Alert permetterà di informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare rispetto a casistiche di competenza del servizio nazionale di protezione civile come precipitazioni intense, incidenti nucleari, emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, collasso di una grande diga, attività vulcanica. IT-Alert non sostituirà le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale, le integrerà.