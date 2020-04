L’amministrazione comunale di Pozzuolo del Friuli punta sulla comunicazione digitale

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Comune di pozzuolo del Friuli si è fatto promotore di varie iniziative digitali con lo scopo di pubblicizzare e comunicare maggiori informazioni alla popolazione riguardanti le associazioni e le attività produttive e in questo periodo con particolare riferimento a quelle che in questo momento possono effettuare attività per asporto. La prima iniziativa partita già lo scorso anno riguarda un portale, creato internamente a costo zero, che comprende le associazioni https://associazionipozzuo.wixsite.com/associazioni e relativa pagina Facebook che ha lo scopo di divulgare le associazioni, le loro iniziative e i loro eventi (pagina FB https://www.facebook.com/AssociazioniPozzuoloDelFriuli)

"Visto il successo della prima iniziativa e vista la situazione attuale che limita fortemente le attività del territorio, spiega Paolo Gregorat, Consigliere Comunale di Pozzuolo del Friuli con deleghe all'informatica e all'informazione, abbiamo creato, sempre a costo zero, il portale per le attività produttive nel comune https://attivitapozzuolode.wixsite.com/elenco e la relativa pagina Facebook https://www.facebook.com/NoiXvoiPozzuolo partita in questi giorni e che darà la possibilità ai vari commercianti di pubblicizzare le proprie attività ed iniziative. Sfruttando Telegram inoltre abbiamo creato il canale ufficiale: Comune Pozzuolo del Friuli in cui vengono comunicate alla popolazione in maniera tempestiva le notizie prodotte dal comune".