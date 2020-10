L’ANPI FVG esprime il cordoglio per la morte di Carla Nespolo

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Apprendiamo con dolore la triste notizia della scomparsa di Carla Nespolo, Presidente nazionale dell'ANPI. Se breve è stato il suo periodo alla guida dell'Associazione, non per questo il suo impatto su di essa e su di noi è stato poco rilevante. Anche l'ANPI regionale le è particolarmente grata perchè essa ha saputo cogliere in pieno la particolarità della nostra storia più recente e si è fatta promotrice non solo di un particolare impulso alla ricerca sulle "complesse vicende del confine orientale", ma ha organizzato convegni e seminari sulla materia specifica ed ha partecipato in prima persona agli incontri con le delegazioni partigiane di Slovenia e Croazia (Aquileia 2018 e Sezana 2019) per affermare la comune provenienza dalla lotta di liberazione dal nazifascismo e la prospettiva di un'Europa unita, in cui antiche rivendicazioni potessero essere oggetto di pacifica discussione e comprensione con reciproco arricchimento in cultura umanità e progresso. Così il Presidente dell’ANPI Regionale Friuli Venezia Giulia Dino Spanghero