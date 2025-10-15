L’Anpi Fvg sulla manifestazione del 14 ottobre scorso a Udine

Antonella Lestani a nome del Coordinamento regionale dell’ANPI FVG esprime un ringraziamento a chi ha tenuto le fila della manifestazione considerando i più minimi particolari e garantendo lo svolgersi del corteo come una festa della democrazia e della solidarietà. Un ringraziamento a chi ha realizzato il sudario con i nomi dei bambini vittime della violenza del Governo israeliano, a chi ha costruito la statua e a chi ha garantito il servizio d’ordine e l’assistenza. «Ieri abbiamo partecipato ad una manifestazione pacifica con le nostre istanze: chiedere che si continui a garantire il cessate il fuoco e il mantenimento dei corridoi umanitari a Gaza, sostenere l’esigenza di una pace giusta, basata sul principio “due popoli, due stati”, dire no alla logica della guerra e del riarmo, chiedere anche allo sport e a chi lo governa un impegno concreto sulla salvaguardia dei diritti umani, della pace e del diritto internazionale. Dopo aver partecipato alla marcia per la pace di Perugia Assisi di domenica scorsa, ho rivissuto ieri i medesimi sentimenti e la medesima speranza in un momento drammatico come non mai dell’umanità».

Il Coordinamento regionale dell’ANPI FVG esprime inoltre solidarietà alle Forze dell’ordine e della comunicazione ieri impegnati sul campo, e in primis a quelli rimasti feriti o contusi.

I disordini accaduti da parte di un piccolo gruppo di persone violente non possono e non devono gettare discredito sulle oltre diecimila persone che ieri hanno sfilato pacificamente per le vie e le piazze di Udine a dimostrazione di una scelta di impegno civile per la pace e per il rispetto dei diritti umani.

Udine, medaglia d’oro al Valor Militare per la Resistenza, ha dimostrato che la gente friulana crede ancora nei valori della democrazia, della pace e della solidarietà.