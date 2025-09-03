L’Arcivescovo nomina nuovi parroci e amministratori parrocchiali in 31 comunità dell’Arcidiocesi di Udine

L’arcivescovo mons. Riccardo Lamba ha nominato sei nuovi parroci per sedici Parrocchie del territorio diocesano, cui si aggiungono due amministratori per ulteriori quindici Parrocchie. Alcune di queste comunità erano rimaste vacanti in seguito a precedenti nomine arcivescovili, in altre invece i rispettivi parroci lasceranno a breve l’incarico per motivi di età o salute. Alcuni presbiteri provenienti da altre Diocesi, infine, rientreranno nelle loro Chiese di origine.

Le nomine, che saranno effettive in date da definirsi, sono state annunciate nella serata di martedì 2 settembre ai Consigli pastorali delle Collaborazioni pastorali interessate.

Don Juan Carlos Cerquera Trujillo sarà parroco di Flambro e Flumignano dopo la rinuncia dell’amministratore parrocchiale mons. Guido Genero e il rientro nella sua Diocesi di origine del vicario parrocchiale don Ugonna Silas Mbonu. Continua il suo servizio di parroco di Talmassons. L’amministrazione parrocchiale pro-tempore delle Parrocchie di Flambro e Flumignano sarà affidata a don Michele Sibau, mentre resta a don Davide Gani l’amministrazione pro-tempore della Parrocchia di Talmassons.

Don Michele Lacovig sarà parroco di Magredis, Ravosa, Salt e Savorgnano del Torre dopo la rinuncia del parroco don Giuseppe Riva. Quest’ultimo rimarrà a disposizione delle Parrocchie della Collaborazione pastorale di Povoletto in qualità di vicario parrocchiale delle stesse. Don Lacovig lascia la cappellania dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Udine.

Don Valentino Martin sarà parroco di Artegna dopo il trasferimento di don Francesco Ferigutti. L’amministrazione della Parrocchia, tuttavia, sarà in capo a mons. Dino Bressan, vicario generale e vicario per la Forania della Pedemontana.

Don Maurizio Michelutti sarà parroco a Coseano, Barazzetto e Cisterna dopo il trasferimento di don Valentino Martin. L’amministrazione delle tre Parrocchie sarà in capo a mons. Daniele Calligaris, vicario per la Forania del Friuli collinare.

Padre Francesco Rossi css sarà amministratore parrocchiale pro-tempore di Gonars, Fauglis, Ontagnano, Bicinicco, Felettis, Gris-Cuccana, Santa Maria la Longa, Mereto di Capitolo e Santo Stefano Udinese dopo il trasferimento di don Michele Zanon. Contestualmente, p. Rossi sarà parroco coordinatore della Collaborazione pastorale di Gonars. Mantiene gli incarichi attuali.

Don Michele Sibau sarà parroco di Sant’Andrat del Cormor e amministratore parrocchiale di Flambro e Flumignano, dopo la rinuncia di mons. Guido Genero e il rientro nella sua Diocesi di origine del vicario parrocchiale don Ugonna Silas Mbonu. Don Sibau resta parroco di Castions di Strada e Morsano di Strada; sarà anche parroco coordinatore della Collaborazione pastorale di Talmassons.

Don Michele Zanon sarà parroco in solidum delle Parrocchie di: Gesù Buon Pastore, Sacro Cuore di Gesù, San Gottardo, Beivars e Godia, a Udine; don Roberto Gabassi sarà parroco moderatore (quindi con legale rappresentanza) delle medesime Parrocchie, le prime tre delle quali erano già guidate da lui. Don Michele Zanon, inoltre, collaborerà nell’animazione pastorale della carità e della cooperazione tra le Chiese per l’Arcidiocesi di Udine. Don Olivo Bottos, attuale parroco di Beivars e Godia, farà rientro nella sua Diocesi di origine.

Don Maurizio Zenarola è già stato nominato amministratore parrocchiale pro-tempore di Varmo, Belgrado, Canussio, Gradiscutta, Romans di Varmo e Roveredo di Varmo; il parroco don Franco Del Nin è attualmente impossibilitato a guidare le comunità per motivi di salute.